Як очистити телефон від компромату після використання "єВорог": поради

Якщо ви помітили загарбників або їхню техніку, повідомте про це через "єВорог". Однак, щоб уникнути зайвих питань з боку окупантів, важливо ретельно очистити свій телефон після взаємодії з ботом.

Про те, як позбутись компроматів після використання "єВорог" - у матеріалі РБК-Україна .

Що таке "єВорог"

"єВорог" - це офіційний чат-бот, створений для передачі інформації про пересування, техніку та дії російських окупантів. Він працює в месенджері Telegram і доступний через застосунок “Дія”. Повідомлення, надіслані в бот, використовуються силами оборони України для оперативного реагування та знищення загарбників.

Щоб скористатися "єВорог", зайдіть у чат-бот через застосунок "Дія" або за офіційним посиланням. Надішліть точну інформацію про пересування ворожих військ, техніку чи їхні позиції, додавши фото, відео або текстовий опис. Важливо фіксувати дані без зайвих свідків і не наражати себе на небезпеку.

Система побудована з урахуванням безпеки користувачів, тому важливо правильно очищати телефон після взаємодії з ботом.

Як видалити всю інформацію зі смартфона:

у чаті з ботом натисніть на його аватарку, перейдіть до розділу "Більше", виберіть "Очистити листування";

видаліть чат-бот "єВорог" із пошукового рядка месенджера Telegram;

у Telegram перейдіть в "Налаштування" - "Дані та сховище" - “Використання сховища”, натисніть "Очистити весь кеш". Для додаткового захисту увімкніть функцію автоматичного видалення кешу медіа;

позбудьтеся всіх фото, відео, голосових записів та інших файлів, які ви надсилали або отримували в чаті з ботом. Якщо в галереї доступний пошук за текстом, використайте його, щоб знайти й знищити потенційно небезпечні зображення або скриншоти;

для Android: очистьте не лише галерею, а й кошик у файловому менеджері.

для iPhone (iOS): після видалення файлів із галереї обов’язково спустоште папку "Нещодавно видалені".

Додаткові заходи безпеки: