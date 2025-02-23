Как очистить телефон от компромата после использования "єВорог": советы

Если вы заметили захватчиков или их технику, сообщите об этом через "єВорог". Однако, чтобы избежать лишних вопросов со стороны оккупантов, важно тщательно очистить свой телефон после взаимодействия с ботом.

О том, как избавиться от компроматов после использования "єВорог" - в материале РБК-Украина .

Что такое "єВорог"

"єВорог" - это официальный чат-бот, созданный для передачи информации о передвижении, технике и действиях российских оккупантов. Он работает в мессенджере Telegram и доступен через приложение "Дія". Сообщения, отправленные в бот, используются силами обороны Украины для оперативного реагирования и уничтожения захватчиков.

Чтобы воспользоваться "єВорог", зайдите в чат-бот через приложение "Дія" или по официальной ссылке. Отправьте точную информацию о передвижении вражеских войск, технику или их позиции, добавив фото, видео или текстовое описание. Важно фиксировать данные без лишних свидетелей и не подвергать себя опасности.

Система построена с учетом безопасности пользователей, поэтому важно правильно очищать телефон после взаимодействия с ботом.

Как удалить всю информацию со смартфона:

в чате с ботом нажмите на его аватарку, перейдите в раздел "Больше", выберите "Очистить переписку";

удалите чат-бот "єВорог" из поисковой строки мессенджера Telegram;

в Telegram перейдите в "Настройки" - "Данные и хранилище" - "Использование хранилища", нажмите "Очистить весь кэш". Для дополнительной защиты включите функцию автоматического удаления кэша медиа;

избавьтесь от всех фото, видео, голосовых записей и других файлов, которые вы отправляли или получали в чате с ботом. Если в галерее доступен поиск по тексту, используйте его, чтобы найти и уничтожить потенциально опасные изображения или скриншоты;

для Android: очистите не только галерею, но и корзину в файловом менеджере.

для iPhone (iOS): после удаления файлов из галереи обязательно опустошите папку "Недавно удаленные".

Дополнительные меры безопасности: