Як очистити лобове скло авто на 100%: три важливі поради

Від чистоти лобового скла залежить безпека руху, бо в першу чергу через нього водій сприймає обстановку і основні загрози для свого авто. Між тим, трапляються випадки, коли скло зненацька стає майже непрозорим і загроза не побачити щось стає реальною. Як не потрапити в таку ситуацію?
Як зробити лобове скло бездоганно чистим, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань AutoCar і Motor.
Під час поїздок водієві іноді починає здаватись, що його лобове скло чомусь не таке прозоре, як це буває зазвичай – хоча здавалося напередодні воно було ретельно вимите. Буває, що скрізь скло не видно геть нічого. Це трапляється в таких ситуаціях:
При тому зазначимо, що в усіх трьох випадках винна не тільки негода та дорожня обстановка, а й саме скло – воно брудне. І склоочисники з увімкненим омивачем тут допомогти не зможуть.
За той чи інший період часу на лобовому склі авто накопичуються забруднення, прибрати які двірниками чи мокрою ганчіркою не вдається. Через те, що вони застарілі, або через їхню природу.
Навесні і на початку літа на склі буває осідають малопомітні продукти цвітіння рослин. Ці дрібні точки непомітні за звичайних умов, але у вищезгаданих ситуаціях проявляються усі відразу, “затуляючи” дорогу від водія.
Влітку це можуть бути дрібні комахи, які розбилися о скло на ходу і у спеку міцно приклеїлися до нього. Ще один поширений і цілорічний від забруднення – жирний наліт, який накопичується від масних випарів з-під капота або осідає з атмосфери.
Окремо зазначимо, що деякі види забруднень прибрати зі скла миттям та очищенням не вийде. Точніше, йдеться про подряпини, які при зустрічному світлі дають схожий з застарілими забрудненнями ефект – скло немов “підсвічується” зсередини. Більшість цих мікроподряпин можна прибрати зі скла поліруванням. Проте це складна і недешева операція, економічно рентабельна тільки у випадках з великими вікнами (автобуси, вантажівки) чи на раритетних автівках, придбати для яких нове скло дуже непросто.
Перш за все, треба буде приготувати миючий засіб (можна побутовий), губку або м’яку тканину для миття скла і суху серветку. Стара байкова пелюшка теж згодиться, але краще, якщо це буде спеціальна серветка з так званої мікрофібри.
Остання операція – натирання скла для прибирання з нього залишків вологи дуже важлива. Адже якщо її не виконати ідеально, весь сенс попередньої роботи буде змарновано – скло все одно не буде абсолютно прозорим. Тут і покаже свою перевагу та сама мікрофібра: вона відразу не залишатиме за собою розводів. В той час як звичайну серветку доведеться кілька разів перегортати, і терти знову і знову, добиваючись бажаного результату.
Навіть поодинокі частинки бруду на лобовому склі, не затуляючи в принципі дорогу, сприяють передчасній утомі очей водія, особливо у далекій дорозі. Тому заведіть собі за правило завжди тримати вікна в машині чистими. Важко дати конкретну пораду щодо періодичності його миття, адже багато що залежить від погоди та режиму роботи машини протягом конкретних днів – але повернути склу повну прозорість не важко і власними силами. Особливо якщо у вас завжди буде під рукою (точніше, в багажнику) потужний миючий засіб і спеціальна серветка.
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