Як очистити лобове скло авто на 100%: три важливі поради

Під час поїздок водієві іноді починає здаватись, що його лобове скло чомусь не таке прозоре, як це буває зазвичай – хоча здавалося напередодні воно було ретельно вимите. Буває, що скрізь скло не видно геть нічого. Це трапляється в таких ситуаціях:

Низьке сонце назустріч. Промені підсвічують кожну частинку пилу, кожну присохлу комашку та інші забруднення на склі, створюючи перед водієм яскравий напівпрозорий заслін;

Нічна їзда за наявності зустрічних машин. Промені чужих фар так само як низьке сонце висвітлюють всі засмічення на склі – навіть ті, які не помітні вдень;

Дощ або туман. Склоочисники працюють, але вода, розмазуючись тонким шаром, залишається на склі, заважаючи бачити дорогу;

Волога або холодна погода. Буває, що запотівання зсередини не може прибрати ані інтенсивний обдув, ані увімкнення кондиціонера чи спеціального режиму клімат-контролю. Навіть суха серветка допомагає тільки на декілька хвилин.

При тому зазначимо, що в усіх трьох випадках винна не тільки негода та дорожня обстановка, а й саме скло – воно брудне. І склоочисники з увімкненим омивачем тут допомогти не зможуть.

Чому скло буває брудним

За той чи інший період часу на лобовому склі авто накопичуються забруднення, прибрати які двірниками чи мокрою ганчіркою не вдається. Через те, що вони застарілі, або через їхню природу.

Навесні і на початку літа на склі буває осідають малопомітні продукти цвітіння рослин. Ці дрібні точки непомітні за звичайних умов, але у вищезгаданих ситуаціях проявляються усі відразу, “затуляючи” дорогу від водія.

Влітку це можуть бути дрібні комахи, які розбилися о скло на ходу і у спеку міцно приклеїлися до нього. Ще один поширений і цілорічний від забруднення – жирний наліт, який накопичується від масних випарів з-під капота або осідає з атмосфери.

Окремо зазначимо, що деякі види забруднень прибрати зі скла миттям та очищенням не вийде. Точніше, йдеться про подряпини, які при зустрічному світлі дають схожий з застарілими забрудненнями ефект – скло немов “підсвічується” зсередини. Більшість цих мікроподряпин можна прибрати зі скла поліруванням. Проте це складна і недешева операція, економічно рентабельна тільки у випадках з великими вікнами (автобуси, вантажівки) чи на раритетних автівках, придбати для яких нове скло дуже непросто.

Як очистити лобове скло

Перш за все, треба буде приготувати миючий засіб (можна побутовий), губку або м’яку тканину для миття скла і суху серветку. Стара байкова пелюшка теж згодиться, але краще, якщо це буде спеціальна серветка з так званої мікрофібри.

Миючий засіб . Для прибирання комах, жиру та іншого бруду використовуйте спеціальний засіб для очищення скла. Це може бути не обов’язково якісь автомобільний препарат, цілком згодиться побутовий засіб, але не бюджетний і достатньо потужний. Швидко і ефективно очищують поверхню сучасні очисники скла на основі нанотехнологій;

. Для прибирання комах, жиру та іншого бруду використовуйте спеціальний засіб для очищення скла. Це може бути не обов’язково якісь автомобільний препарат, цілком згодиться побутовий засіб, але не бюджетний і достатньо потужний. Швидко і ефективно очищують поверхню сучасні очисники скла на основі нанотехнологій; З обох боків . З однаковою ретельністю очищуйте скло і ззовні, і зсередини машини. Саме на брудне скло охоче осідає волога, яку ми називаємо запотіванням. Торпедо про всяк випадок затуляйте від потрапляння препарату-очищувача;

. З однаковою ретельністю очищуйте скло і ззовні, і зсередини машини. Саме на брудне скло охоче осідає волога, яку ми називаємо запотіванням. Торпедо про всяк випадок затуляйте від потрапляння препарату-очищувача; Витирайте скло після очищення до ідеального стану. Замало просто прибрати зі скла залишки миючого засобу, кожен сантиметр поверхні має бути витертий серветкою так, щоб розводи не "читалися" ні під яким кутом.

Остання операція – натирання скла для прибирання з нього залишків вологи дуже важлива. Адже якщо її не виконати ідеально, весь сенс попередньої роботи буде змарновано – скло все одно не буде абсолютно прозорим. Тут і покаже свою перевагу та сама мікрофібра: вона відразу не залишатиме за собою розводів. В той час як звичайну серветку доведеться кілька разів перегортати, і терти знову і знову, добиваючись бажаного результату.

Коротко

Навіть поодинокі частинки бруду на лобовому склі, не затуляючи в принципі дорогу, сприяють передчасній утомі очей водія, особливо у далекій дорозі. Тому заведіть собі за правило завжди тримати вікна в машині чистими. Важко дати конкретну пораду щодо періодичності його миття, адже багато що залежить від погоди та режиму роботи машини протягом конкретних днів – але повернути склу повну прозорість не важко і власними силами. Особливо якщо у вас завжди буде під рукою (точніше, в багажнику) потужний миючий засіб і спеціальна серветка.