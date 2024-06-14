Как очистить лобовое стекло авто на 100%: три важных совета

От чистоты лобового стекла зависит безопасность движения, потому что в первую очередь из-за него водитель воспринимает обстановку и основные угрозы своему авто. Между тем, бывают случаи, когда стекло вдруг становится почти непрозрачным и угроза не увидеть что-то становится реальной. Как не попасть в такую ситуацию?
Как сделать лобовое стекло безупречно чистым, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoCar и Motor.
Во время поездок водителю иногда начинает казаться, что его лобовое стекло почему-то не так прозрачно, как это бывает обычно – хотя казалось накануне оно было тщательно вымыто. Бывает, что везде стекло не видно ничего. Это случается в следующих ситуациях:
При этом отметим, что во всех трех случаях виновата не только ненастье и дорожная обстановка, но и само стекло – оно грязное. И стеклоочистители с включенным омывателем здесь помочь не смогут.
За тот или иной период времени на лобовом стекле авто скапливаются загрязнения, убрать которые дворниками или мокрой тряпкой не удается. Из-за того, что они устарели или из-за их природы.
Весной и в начале лета на стекле бывает оседает малозаметные продукты цветения растений. Эти мелкие точки незаметны при обычных условиях, но в вышеупомянутых ситуациях проявляются все сразу, закрывая дорогу от водителя.
Летом это могут быть мелкие насекомые, разбившиеся в стекло на ходу и в жару крепко приклеившиеся к нему. Еще один распространенный и круглогодичный от загрязнения – жирный налет, который накапливается от массных испарений из-под капота или оседает из атмосферы.
Отдельно отметим, что некоторые виды загрязнений убрать из стекла мойкой и очисткой не получится. Точнее, речь идет о царапинах, которые при встречном свете дают схожий с устаревшими загрязнениями эффект – стекло словно "подсвечивается" изнутри. Большинство этих микроцарапины можно убрать из стекла полировкой. Однако это сложная и недешевая операция, экономически рентабельная только в случаях с большими окнами (автобусы, грузовики) или на раритетных автомобилях, приобрести для которых новое стекло очень непросто.
Прежде всего, нужно будет приготовить моющее средство (можно бытовое), губку или мягкую ткань для мытья стекла и сухую салфетку. Старая байковая пеленка тоже пригодится, но лучше, если это будет специальная салфетка из так называемой микрофибры.
Последняя операция – натирание стекла для уборки из него остатков влаги очень важно. Ведь если ее не выполнить идеально, весь смысл предыдущей работы будет упущен – стекло все равно не будет абсолютно прозрачным. Здесь и покажет свое преимущество та самая микрофибра: она сразу не будет оставлять за собой разводов. В то время как обычную салфетку придется несколько раз листать, и тереть снова и снова, добиваясь желаемого результата.
Даже одиночные частицы грязи на лобовом стекле, не прикрывая в принципе дорогу, способствуют преждевременной усталости глаз водителя, особенно в дальней дороге. Поэтому заведите себе правило всегда держать окна в машине чистыми. Трудно дать конкретный совет относительно периодичности его мытья, ведь многое зависит от погоды и режима работы машины в течение конкретных дней – но вернуть стеклу полную прозрачность легко и сами по себе. Особенно если у вас всегда будет под рукой (точнее, в багажнике) мощное моющее средство и специальная салфетка.
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