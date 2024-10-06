Як обрати зимові шини для авто: вивчаємо варіанти

Вибір шин для зими ускладнює величезна пропозиція гуми на ринку, причому гама параметрів в різних моделей дуже широка. Проте, спираючись на теорію споживацького ринку взагалі, нагадаємо, що робити вибір легше, якщо знати, що саме тобі потрібно.

Де будуть експлуатуватись ваші шини

Ефективність зимових шин дуже залежить від умов експлуатації, адже зимові дороги бувають дуже і дуже різними. Недаремно давно вже випускається два типи зимових шин: так звані європейські для м'яких зим та скандинавські (вони ж нордичні, вони ж арктичні) – для більш суворого клімату. Моделі першого типу краще працюють на мокрому асфальті та в сніговій каші, моделі другого типу – на льоду та у свіжому пухкому снігу. Тобто саме умови експлуатації повинні стати визначаючим фактором, коли ви візьметесь за вибір шин. І тоді вже приміряти на себе різні моделі за іншими критеріями.

Ваші дороги. Пригадайте, якими дорогами ви найчастіше користуєтесь взимку, чого на них більше: свіжого або ущільненого снігу, снігової каші або води, льоду або мокрого асфальту. Це допоможе вам визначитися між європейськими та арктичними шинами.

Шипи. Скандинавські моделі часто бувають з шипами, які в Україні потрібні далеко не кожному водієві. Доплачувати за них є сенс, якщо ви живете у північному регіоні, де часто бувають снігопади, де комунальники не встигають прибирати дороги і сніг на яких машини швидко вкатують до стану льоду. Оскільки у південних регіонах України ожеледь та ожеледиця трапляються нечасто, максимум раз-два за зиму, то потреба у шипах тут буде мінімальною.

Преміальні чи бюджетні. Водієві, який обмежений у фінансах, не варто будь-що віддавати останні гроші за преміальні шини. Будь-яка модель середнього цінового сегмента теж забезпечить безпечну їзду, якщо ви будете завбачливі та обережні за кермом. І дуже допоможе те, якщо ви підберете шини, які мають найкращі показники саме в умовах, які переважають на ваших зимових маршрутах. З іншого боку, знаючи слабкі сторони своєї шини, ви можете бути особливо обережним в тих ситуаціях, за яких вона не дуже хороша – наприклад, не гальмувати інтенсивно на чистому асфальті або не здійснювати різких маневрів на ущільненому снігу.

Типорозмір шин. Ширину шини та висоту її профіля (це ті параметри, які ви можете обирати при наявних дисках) слід обирати такими, які вказані в заводському посібнику з експлуатації. З рекомендованих автовиробником варіантів на зиму краще вибирати шини з вищим профілем: додатковий сантиметр дорожнього просвіту взимку буде корисним.

Коротко

Дуже часто при виборі моделі шин ми спираємося на думку інших автомобілістів. І це неправильно. Тому що пересічний користувач, навіть якщо він досвідчений як водій, не має можливості порівняти різні шини в абсолютно однакових дорожніх умовах і на тому самому автомобілі – так, як це роблять професійні тестові команди на заполярних полігонах у Фінляндії.

Відтак, зазвичай думка таких автомобілістів суб'єктивна. Ми б радили довіряти тільки висновкам досвідчених професіоналів з спеціальних тестових інститутів та автомобільних медіа, які влаштовують незалежні тести на полігонах з застосуванням сучасного інструментарію. Але, якщо особисто у вас є позитивний досвід їзди на якійсь зимовій шині, і вона вас цілком влаштовує, варто пошукати її знову.