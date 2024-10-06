Как выбрать зимние шины для авто: изучаем варианты

Выбор шин для зимы усложняет огромное предложение резины на рынке, причем гамма параметров у разных моделей очень широко. Однако, опираясь на теорию потребительского рынка, напомним, что делать выбор легче, если знать, что именно тебе нужно.

Где будут эксплуатироваться ваши шины

Эффективность зимних шин очень зависит от условий эксплуатации, ведь зимние дороги бывают очень и очень разными. Недаром уже давно выпускается два типа зимних шин: так называемые европейские для мягких зим и скандинавские (они же нордические, они же арктические) – для более сурового климата. Модели первого типа лучше работают на мокром асфальте и снеговой каше, модели второго типа – на льду и в свежем рыхлом снегу. То есть именно условия эксплуатации должны стать определяющим фактором, когда вы приступите к выбору шин. И тогда уже примерить на себя разные модели по другим критериям.

Ваши дороги . Вспомните, какие дороги вы чаще всего пользуетесь зимой, чего на них больше: свежего или уплотненного снега, снежной каши или воды, льда или мокрого асфальта. Это поможет вам определиться между европейскими и арктическими шинами.

Шипы. Скандинавские модели часто бывают с шипами, которые в Украине нужны далеко не каждому водителю. Доплачивать за них есть смысл, если вы живете в северном регионе, где часто бывают снегопады, где коммунальщики не успевают убирать дороги и снег, на которых машины быстро вкатывают в состояние льда. Поскольку в южных регионах Украины гололед и гололедица встречаются нечасто, максимум раз-два за зиму, потребность в шипах здесь будет минимальной.

Премиальные или бюджетные. Водителю, ограниченному в финансах, не стоит во что бы то ни стало отдавать последние деньги за премиальные шины. Любая модель среднего ценового сегмента тоже обеспечит безопасную езду, если вы будете предусмотрительны и осторожны за рулем. И очень поможет то, если вы подберете шины, которые имеют самые лучшие показатели именно в условиях, превосходящих ваши зимние маршруты. С другой стороны, зная слабые стороны своей шины, вы можете быть особенно осторожны в тех ситуациях, при которых она не очень хороша – например, не тормозить интенсивно на чистом асфальте или не совершать резких маневров на уплотненном снегу.

Типоразмер шин. Ширину шины и высоту ее профиля (это параметры, которые можно выбрать при имеющихся дисках) следует выбирать такими, которые указаны в заводском руководстве по эксплуатации. Из рекомендованных автопроизводителем вариантов на зиму лучше выбирать шины с более высоким профилем: дополнительный сантиметр дорожного просвета зимой будет полезен.

Кратко

Очень часто при выборе модели шин мы опираемся на мнение других автомобилистов. И это неправильно. Потому что рядовой пользователь, даже если он опытный как водитель, не имеет возможности сравнить разные шины в совершенно одинаковых дорожных условиях и на том же автомобиле – так, как это делают профессиональные тестовые команды на заполярных полигонах в Финляндии.

Следовательно, обычно мнение таких автомобилистов субъективно. Мы советовали бы доверять только выводам опытных профессионалов из специальных тестовых институтов и автомобильных медиа, которые устраивают независимые тесты на полигонах с применением современного инструментария. Но если лично у вас есть положительный опыт езды на какой-то зимней шине, и она вас вполне устраивает, стоит поискать ее снова.