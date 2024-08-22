Як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря: відповіді на головні питання

Вже кілька років, як в Україні з'явились сімейні лікарі. Це медичні фахівці, які володіють знаннями та навичками відразу в багатьох сферах медицини.
Докладніше про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Сімейний лікар - це лікар, що зазвичай спостерігає і займається лікуванням всіх членів однієї родини на певній ділянці проживання мешканців одного району.
Однак за потреби кожен з членів родини може обрати собі свого сімейного лікаря за власними вподобаннями.
Сімейний лікар може проконсультувати по більшості питань про стан здоров'я. Може, по прикладу, підказати, як правильно харчуватися, щоб не допустити загострення хронічних захворювань, а також пояснить до якого фахівця звернутися в тому чи іншому випадку. З сімейним лікарем можна обговорити практично будь-які проблеми здоров'я.
Сімейного лікаря, терапевта або педіатра допоможе дашборд НСЗУ "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги".
Як користуватись сервісом:
Ви так давно не зверталися за медичною допомогою, що вже й забули з ким ви вклали декларацію? Не хвилюйтесь. Вихід є.
Що можна зробити:
Якщо дитині уже виповнилося 14 років і він чи вона отримала паспорт, то підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем можна самостійно, без присутності батьків.
Щоб укласти декларацію з лікарем, підліток має взяти із собою такі документи:
Мало того, дитина, яка досягла 14 років, має право самостійно звертатися за наданням їй медичної допомоги. Тобто, підліток може самостійно відвідувати сімейного лікаря, наприклад, щоб пройти медичний огляд школи або отримати е-рецепт на “Доступні ліки” чи інсулін.
Нині багато хто з тих, хто повертається додому після тривалого перебування за кордоном, запитує - чи можна знову звертатися до свого сімейного лікаря, та чи не анульована декларація через тривале перебування за кордоном.
В НСЗУ пояснили, що декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу лишається чинною, незалежно від того, як часто ви буваєте в лікаря.
"Є певні підстави для припинення дії декларації, але серед них немає таких підстав, як перебування за кордоном чи відсутність протягом певного терміну на прийомі у свого сімейного лікаря", - додали в службі.
У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну багато людей змінили регіон проживання на більш безпечний та намагаються облаштувати своє життя, життя своїх дітей та літніх батьків у новому оточенні. Одним з основних питань, з яким тикаються переселені особи - пошук сімейного лікаря з яким можна укласти декларацію.
Чи може людина зі статусом ВПО обирати лікаря:
Обирати можна за будь-яким важливим саме для вас критерієм: для когось це буде розташування центру надання первинної медичної допомоги, для когось перевагою є приватний центр чи лікар-ФОП, хтось планує підписати декларацію лише з конкретним лікарем.
Подивитися, з якими сімейними лікарями (терапевтами чи педіатрами) та в якому закладі первинної медичної допомоги, можна підписати декларацію зручно на нашому дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги".
Скасовувати попередню декларацію не потрібно.
При укладанні нової декларації з обраним лікарем зміни автоматично зафіксуються в електронній системі охорони здоровʼя і попередня декларація буде автоматично анульована.
При підготовці публікації використовувалась інформація Національної служби здоров'я України.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як правильно спілкуватись із сімейним лікарем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram