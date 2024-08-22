Як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря: відповіді на головні питання

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Хто такий сімейний лікар і як його знайти

Сімейний лікар - це лікар, що зазвичай спостерігає і займається лікуванням всіх членів однієї родини на певній ділянці проживання мешканців одного району.

Однак за потреби кожен з членів родини може обрати собі свого сімейного лікаря за власними вподобаннями.

Сімейний лікар може проконсультувати по більшості питань про стан здоров'я. Може, по прикладу, підказати, як правильно харчуватися, щоб не допустити загострення хронічних захворювань, а також пояснить до якого фахівця звернутися в тому чи іншому випадку. З сімейним лікарем можна обговорити практично будь-які проблеми здоров'я.

Як обрати свого лікаря

Сімейного лікаря, терапевта або педіатра допоможе дашборд НСЗУ "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги".

Як користуватись сервісом:

Відкрийте сайт НСЗУ: розділ "Е-дані" - "Аналітичні панелі (Дашборди)". Оберіть зазначений дашборд і відкрийте першу сторінку - це і є карта.

Щоб обрати область і населений пункт, є відповідні фільтри ліворуч. Коли оберете потрібний населений пункт, то відразу побачите кількість місць надання первинної меддопомоги.

У таблиці під мапою є адреси медзакладів та контактні телефони.

Після вибору закладу - праворуч відобразяться лікарі, які там працюють. Також побачите кількість декларацій, які вже має лікар.

Якщо в колонці "Ліміт" є символ стрілочки вгору, то лікар укладає декларації з новими пацієнтами. Символ "галочки" означає, що лікар уже набрав ліміт. Зателефонуйте до медзакладу й уточніть, чи укладає певний лікар декларації з новими пацієнтами.

Або дзвоніть за номером 16-77 до контакт-центру НСЗУ.

Що робити, якщо забув з яким лікарем вклав декларацію

Ви так давно не зверталися за медичною допомогою, що вже й забули з ким ви вклали декларацію? Не хвилюйтесь. Вихід є.

Що можна зробити:

Знайти свій примірник декларації. Коли ви її підписували, вам віддали ваш примірник. У документі вказано, як звати лікаря, з яким або якою ви уклали декларацію.

Подзвонити або прийти до медзакладу, в якому працює ваш лікар. Медичні працівники рецепції чи реєстратури допоможуть вам із цим.

Скористатися дашбордом НСЗУ "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги".

Якщо в одній з електронних медичних систем у вас є особистий кабінет пацієнта, то за допомогою такого сервісу можна знайти необхідну інформацію.

Подзвонити до контакт-центру НСЗУ, щоб уточнити оптимальний у вашій ситуації алгоритм дій.

З якого віку сімейного лікаря можуть обирати підлітки

Якщо дитині уже виповнилося 14 років і він чи вона отримала паспорт, то підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем можна самостійно, без присутності батьків.

Щоб укласти декларацію з лікарем, підліток має взяти із собою такі документи:

паспорт громадянина України;

документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Мало того, дитина, яка досягла 14 років, має право самостійно звертатися за наданням їй медичної допомоги. Тобто, підліток може самостійно відвідувати сімейного лікаря, наприклад, щоб пройти медичний огляд школи або отримати е-рецепт на “Доступні ліки” чи інсулін.

Чи треба поновлювати декларацію після тривалого перебування закордоном

Нині багато хто з тих, хто повертається додому після тривалого перебування за кордоном, запитує - чи можна знову звертатися до свого сімейного лікаря, та чи не анульована декларація через тривале перебування за кордоном.

В НСЗУ пояснили, що декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу лишається чинною, незалежно від того, як часто ви буваєте в лікаря.

"Є певні підстави для припинення дії декларації, але серед них немає таких підстав, як перебування за кордоном чи відсутність протягом певного терміну на прийомі у свого сімейного лікаря", - додали в службі.

Як укласти декларацію ВПО

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну багато людей змінили регіон проживання на більш безпечний та намагаються облаштувати своє життя, життя своїх дітей та літніх батьків у новому оточенні. Одним з основних питань, з яким тикаються переселені особи - пошук сімейного лікаря з яким можна укласти декларацію.

Чи може людина зі статусом ВПО обирати лікаря:

ті, хто має статус ВПО, а також ті, хто змінили місце проживання, але статус внутрішньо переміщеної особи не отримали - мають право вільно обирати лікаря первинної медичної допомоги для укладення декларації.

Обирати можна за будь-яким важливим саме для вас критерієм: для когось це буде розташування центру надання первинної медичної допомоги, для когось перевагою є приватний центр чи лікар-ФОП, хтось планує підписати декларацію лише з конкретним лікарем.

Подивитися, з якими сімейними лікарями (терапевтами чи педіатрами) та в якому закладі первинної медичної допомоги, можна підписати декларацію зручно на нашому дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги".

Скасовувати попередню декларацію не потрібно.

При укладанні нової декларації з обраним лікарем зміни автоматично зафіксуються в електронній системі охорони здоровʼя і попередня декларація буде автоматично анульована.