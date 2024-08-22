Как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача: ответы на главные вопросы

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Кто такой семейный врач и как его найти

Семейный врач - это врач, обычно наблюдающий и занимающийся лечением всех членов одной семьи на определенном участке проживания жителей одного района.

Однако при необходимости каждый из членов семьи может выбрать себе своего семейного врача по собственным предпочтениям.

Семейный врач может проконсультировать по большинству вопросов о состоянии здоровья. Может, по примеру, подсказать, как правильно питаться, чтобы не допустить обострения хронических заболеваний, а также объяснит, к какому специалисту обратиться в том или ином случае. С семейным врачом можно обсудить практически любые проблемы здоровья.

Как выбрать своего врача

Семейному врачу, терапевту или педиатру поможет дашборд НСЗУ "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи".

Как пользоваться сервисом:

Откройте сайт НСЗУ: раздел "Е-дані" - "Аналитические панели (Дашборды)". Выберите указанный дашборд и откройте первую страницу - это и есть карта.

Чтобы выбрать область и населенный пункт, есть соответствующие фильтры слева. Когда выберете нужный населенный пункт, то сразу увидите количество мест предоставления первичной медпомощи.

В таблице под картой есть адреса медучреждений и контактные телефоны.

После выбора заведения - справа отобразятся работающие там врачи. Также увидите количество деклараций, которые уже есть у врача.

Если в колонке Лимит есть символ стрелочки вверх, то врач заключает декларации с новыми пациентами. Символ "галочки" означает, что врач уже набрал предел. Позвоните в медучреждение и уточните, заключает ли определенный врач декларации с новыми пациентами.

Или звоните по номеру 16-77 в контакт-центр НСЗУ.

Что делать, если забыл с каким врачом вложил декларацию

Вы так давно не обращались за медицинской помощью, что уже забыли с кем вы вложили декларацию? Не беспокойтесь. Выход есть.

Что можно сделать:

Найти свой экземпляр декларации. Когда вы подписывали ее, вам отдали ваш экземпляр. В документе указано, как зовут врача, с каким или какой вы заключили декларацию.

Позвонить или прийти в медучреждение, в котором работает ваш врач. Медицинские работники рецепции или регистратуры помогут вам с этим.

Воспользоваться дашбордом НСЗУ "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи".

Если в одной из электронных медицинских систем у вас есть личный кабинет пациента, с помощью такого сервиса можно найти необходимую информацию.

Позвонить в контакт-центр НСЗУ, чтобы уточнить оптимальный в вашей ситуации алгоритм действий.

С какого возраста семейного врача могут выбирать подростки

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он или он получил паспорт, то подписать декларацию с педиатром или семейным врачом можно самостоятельно, без родителей.

Чтобы заключить декларацию с врачом, подросток должен взять с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

документ, удостоверяющий регистрацию пациента в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.

Более того, ребенок, достигший 14 лет, имеет право самостоятельно обращаться за оказанием ему медицинской помощи. То есть, подросток может самостоятельно посещать семейного врача, например, чтобы пройти медицинское освидетельствование школы или получить е-рецепт на "Доступні ліки" или инсулин.

Нужно ли возобновлять декларацию после длительного пребывания за границей

Сейчас многие из тех, кто возвращаются домой после длительного пребывания за границей, спрашивают - можно ли снова обращаться к своему семейному врачу, и не аннулирована ли декларация из-за длительного пребывания за границей.

В НСЗУ пояснили, что право на выбор врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, остается в силе, независимо от того, как часто вы бываете у врача.

"Есть определенные основания для прекращения действия декларации, но среди них нет таких оснований как пребывание за границей или отсутствие в течение определенного срока на приеме у своего семейного врача", - добавили в службе.

Как заключить декларацию ВПЛ

В связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину многие изменили регион проживания на более безопасный и пытаются обустроить свою жизнь, жизнь своих детей и пожилых родителей в новом окружении. Одним из основных вопросов, с которым сталкиваются переселенные лица – поиск семейного врача с которым можно заключить декларацию.

Может ли человек со статусом ВПЛ выбирать врача:

те, кто имеет статус ВПЛ, а также сменившие место жительства, но статус внутренне перемещенного лица не получили - имеют право свободно выбирать врача первичной медицинской помощи для заключения декларации.

Выбирать можно по любому важному именно вам критерию: для кого-то это будет расположение центра предоставления первичной медицинской помощи, для кого-то преимуществом является частный центр или врач-ФЛП, кто-то планирует подписать декларацию только с конкретным врачом.

Посмотреть, с какими семейными врачами (терапевтами или педиатрами) и в каком учреждении первичной медицинской помощи можно подписать декларацию удобно на нашем дашборде "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи".

Отменять предварительную декларацию не нужно.

При заключении новой декларации с избранным врачом изменения автоматически зафиксируются в электронной системе здравоохранения и предварительная декларация будет автоматически аннулирована.