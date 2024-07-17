Як обрати автомобіль для далеких мандрівок: кілька порад

Нинішні автомобілі не дуже універсальні, проте і у водіїв все частіше є можливість взяти машину під конкретний тип поїздок. За якими принципами обирати машину для далеких мандрівок?
Про те, яким має бути сучасний автомобіль для далеких подорожей, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань L`Automobille та Motor.
Перш ніж слухати чиїсь поради щодо вибору авто для далеких мандрівок, кожному зацікавленому автомобілістові слід визначитись, якими саме будуть ці поїздки. Якими шляхами, якої тривалості, з яким екіпажем та з яким бюджетом? Від цього залежить чимало нюансів у майбутньому виборі машини. А ми цього разу розповімо про глобальні принципи і чинники, від яких слід відштовхуватись середньостатистичному українському водієві.
Місткість автівки (не плутайте з її габаритами!) підбирається згідно з ймовірною кількістю членів екіпажу – від цього залежить і ємність салону, і обсяг багажника. Сидіння мають бути не просто абстрактно зручними, а бажано з налаштуваннями подушок (і задні також). Врахуйте, що дитяче автокрісло зазвичай займає місця більше, ніж доросла людина. Багажник повинен вмістити всі речі, розміщати частину багажу поряд з людьми в салоні можна тільки в крайньому випадку: будь-який великий предмет у салоні – це загроза безпеці у разі різкого маневру чи аварії.
Одне слово, з огляду на простір в машині для великого екіпажу найзручнішим вибором буде мінівен або великий кросовер. Висока та пряма посадка в такому інтер’єрі сприяє огляданню цікавих краєвидів та, скажімо, обміном необхідними предметами. Проте, названі машини доступні не всім і не завжди зручні у повсякденних поїздках містом. Більш демократичний варіант – так званий високий універсал, тобто те, що в народі називається "пиріжком". З іншого боку, водієві з одним пасажиром цілком зручно буде і у звичайному хетчбеку, і у великому седані з його тихим затишним салоном і комфортними кріслами.
Якщо передбачаються поїздки не тільки кількома основними українськими автотрасами, треба подумати про більш міцну ходову частину машини. Не диво, що більшість автомобілів, що рухаються нашими міжміськими трасами – це більш-менш великі кросовери, з енергоємною підвіскою та великими колесами на масивних шинах. Проте, не забуваймо, що міцну ходову мають не тільки великі машини класу SUV, а й великі мінівени.
Запас потужності – дуже бажана річ для автомобіля, на якому збираються відправлятись у далекі поїздки. Гарна динаміка потрібна не для підтримання високої швидкості, а для прискорення при обгонах. Оскільки більшість українських шляхів мають по одній смузі для руху в кожен бік, обганяти тихоходні ваговози доводиться доволі часто. І чим швидше ви зможете прискоритися та звільнити зустрічну смугу, тим безпечнішим буде кожен обгін.
Серед усього числа систем безпеки і електронних помічників водія для "автобанного автомобіля" варто обирати адаптивний круїз-контроль, обмежувач максимальної швидкості, систему моніторингу сліпих зон, систему утримання машини у смузі та асистента, який слідкує за уважністю водія. В залежності від ваших маршрутів, можливо, знадобиться хороша навігаційна система, і звісно, завжди корисним буде Android Auto чи Apple CarРlay.
Якщо ваш формат автотуризму передбачає віддалені регіони з путівцями і пересіченою місцевістю, не будуть зайвими протибуксувальна система і система допомоги спуску з гори. Також, якщо це буде кросовер 4х4, бажано обрати модель чи комплектацію з електронікою, яка допомагає колесам тягнути машину вперед на слабких ґрунтах.
Строго кажучи, критеріям, про які йшлося вище, відповідає не стільки певний клас автомобілів, скільки конкретні моделі – серед них і треба буде врешті-решт обирати авто для далеких поїздок. І підходящі варіанти, до речі, чекатимуть на вас в різних класах і цінових сегментах. Нагадаємо, що ідеальних машин не буває, тож будьте готові, що деякими характеристиками доведеться поступитись – головне, щоб ви обрали машину з тими “далекобійними” можливостями, які найбільш важливі для вас.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.