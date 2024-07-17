Як обрати автомобіль для далеких мандрівок: кілька порад

Перш ніж слухати чиїсь поради щодо вибору авто для далеких мандрівок, кожному зацікавленому автомобілістові слід визначитись, якими саме будуть ці поїздки. Якими шляхами, якої тривалості, з яким екіпажем та з яким бюджетом? Від цього залежить чимало нюансів у майбутньому виборі машини. А ми цього разу розповімо про глобальні принципи і чинники, від яких слід відштовхуватись середньостатистичному українському водієві.

Корисний об’єм

Місткість автівки (не плутайте з її габаритами!) підбирається згідно з ймовірною кількістю членів екіпажу – від цього залежить і ємність салону, і обсяг багажника. Сидіння мають бути не просто абстрактно зручними, а бажано з налаштуваннями подушок (і задні також). Врахуйте, що дитяче автокрісло зазвичай займає місця більше, ніж доросла людина. Багажник повинен вмістити всі речі, розміщати частину багажу поряд з людьми в салоні можна тільки в крайньому випадку: будь-який великий предмет у салоні – це загроза безпеці у разі різкого маневру чи аварії.

Одне слово, з огляду на простір в машині для великого екіпажу найзручнішим вибором буде мінівен або великий кросовер. Висока та пряма посадка в такому інтер’єрі сприяє огляданню цікавих краєвидів та, скажімо, обміном необхідними предметами. Проте, названі машини доступні не всім і не завжди зручні у повсякденних поїздках містом. Більш демократичний варіант – так званий високий універсал, тобто те, що в народі називається "пиріжком". З іншого боку, водієві з одним пасажиром цілком зручно буде і у звичайному хетчбеку, і у великому седані з його тихим затишним салоном і комфортними кріслами.

Ходова частина

Якщо передбачаються поїздки не тільки кількома основними українськими автотрасами, треба подумати про більш міцну ходову частину машини. Не диво, що більшість автомобілів, що рухаються нашими міжміськими трасами – це більш-менш великі кросовери, з енергоємною підвіскою та великими колесами на масивних шинах. Проте, не забуваймо, що міцну ходову мають не тільки великі машини класу SUV, а й великі мінівени.

Динаміка

Запас потужності – дуже бажана річ для автомобіля, на якому збираються відправлятись у далекі поїздки. Гарна динаміка потрібна не для підтримання високої швидкості, а для прискорення при обгонах. Оскільки більшість українських шляхів мають по одній смузі для руху в кожен бік, обганяти тихоходні ваговози доводиться доволі часто. І чим швидше ви зможете прискоритися та звільнити зустрічну смугу, тим безпечнішим буде кожен обгін.

Системи безпеки і асистенти

Серед усього числа систем безпеки і електронних помічників водія для "автобанного автомобіля" варто обирати адаптивний круїз-контроль, обмежувач максимальної швидкості, систему моніторингу сліпих зон, систему утримання машини у смузі та асистента, який слідкує за уважністю водія. В залежності від ваших маршрутів, можливо, знадобиться хороша навігаційна система, і звісно, завжди корисним буде Android Auto чи Apple CarРlay.

Якщо ваш формат автотуризму передбачає віддалені регіони з путівцями і пересіченою місцевістю, не будуть зайвими протибуксувальна система і система допомоги спуску з гори. Також, якщо це буде кросовер 4х4, бажано обрати модель чи комплектацію з електронікою, яка допомагає колесам тягнути машину вперед на слабких ґрунтах.

Коротко

Строго кажучи, критеріям, про які йшлося вище, відповідає не стільки певний клас автомобілів, скільки конкретні моделі – серед них і треба буде врешті-решт обирати авто для далеких поїздок. І підходящі варіанти, до речі, чекатимуть на вас в різних класах і цінових сегментах. Нагадаємо, що ідеальних машин не буває, тож будьте готові, що деякими характеристиками доведеться поступитись – головне, щоб ви обрали машину з тими “далекобійними” можливостями, які найбільш важливі для вас.