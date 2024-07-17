Как выбрать автомобиль для дальних путешествий: несколько советов

Прежде чем слушать чьи-либо советы по выбору авто для дальних путешествий, каждому заинтересованному автомобилисту следует определиться, какими именно будут эти поездки. Какими путями, какой продолжительности, с каким экипажем и каким бюджетом? От этого зависит немало нюансов в предстоящем выборе машины. А мы в этот раз расскажем о глобальных принципах и факторах, от которых следует отталкиваться среднестатистическому украинскому водителю.

Полезный объем

Емкость автомобиля (не путайте с его габаритами!) подбирается согласно вероятному количеству членов экипажа – от этого зависит и емкость салона, и объем багажника. Сидения должны быть не просто абстрактно удобными, а желательно с настройками подушек (и задние тоже). Учтите, что детское автокресло обычно занимает места больше, чем взрослый человек. Багажник должен вместить все вещи, размещать часть багажа рядом с людьми в салоне можно только в крайнем случае: любой большой предмет в салоне – это угроза безопасности при резком маневре или аварии.

Словом, учитывая пространство в машине для большого экипажа самым удобным выбором будет минивэн или большой кроссовер. Высокая и прямая посадка в таком интерьере способствует обзору интересных видов и, скажем, обмену необходимыми предметами. Однако названные машины доступны не всем и не всегда удобны в повседневных поездках по городу. Более демократический вариант – так называемый высокий универсал, то есть то, что в народе называется "пирожком". С другой стороны, водителю с одним пассажиром вполне удобно будет и в обычном хэтчбеке, и в большом седане с его тихим уютным салоном и удобными креслами.

Ходовая часть

Если предполагаются поездки не только несколькими основными украинскими автотрассами, нужно подумать о более крепкой ходовой части машины. Не удивительно, что большинство автомобилей, двигающихся по нашим междугородным трассам – это более или менее крупные кроссоверы, с энергоемкой подвеской и большими колесами на массивных шинах. Однако, не забывайте, что крепкую ходовую имеют не только большие машины класса SUV, но и большие минивэны.

Динамика

Запас мощности – очень желанная вещь для автомобиля, на котором собираются отправляться в дальние поездки. Хорошая динамика нужна не для поддержки высокой скорости, а для ускорения при обгонах. Поскольку большинство украинских путей имеют по одной полосе для движения в каждую сторону, обгонять тихоходные тяжеловозы приходится довольно часто. И чем быстрее вы сможете ускориться и освободить встречную полосу, тем безопаснее будет каждый обгон.

Системы безопасности и ассистенты

Среди всего числа систем безопасности и электронных помощников водителя для "автобанного автомобиля" следует выбирать адаптивный круиз-контроль, ограничитель максимальной скорости, систему мониторинга слепых зон, систему удержания машины в полосе и следящего за внимательностью водителя. В зависимости от ваших маршрутов, возможно, понадобится хорошая навигационная система, и, конечно, всегда полезен Android Auto или Apple CarРlay.

Если ваш формат автотуризма предусматривает удаленные регионы с проселочными путевцами и пересеченной местностью, не будут лишними противобуксовочная система и система помощи спуска с горы. Также если это будет кроссовер 4х4, желательно выбрать модель или комплектацию с электроникой, которая помогает колесам тянуть машину вперед на слабых грунтах.

Кратко

Строго говоря, критериям, о которых говорилось выше, отвечает не столько определенный класс автомобилей, сколько конкретные модели – среди них и нужно будет наконец выбирать авто для дальних поездок. И подходящие варианты, кстати, будут ждать вас в разных классах и ценовых сегментах. Напомним, что идеальных машин не бывает, поэтому будьте готовы, что некоторыми характеристиками придется уступить – главное, чтобы вы выбрали машину с теми "дальнобойными" возможностями, которые наиболее важны для вас.