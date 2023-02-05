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Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: рекомендації МВС

Фото: українське посвідчення водія можна обміняти безпосередньо у Польщі (скріншот: t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Зарембо

У Польщі в чотирьох містах - Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську - працюють центри, де українці можуть обміняти посвідчення водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

Як зазначається в інформації Міністерства внутрішніх справ, з липня 2022 року Євросоюз розширив можливості користування українським посвідченням водія для всіх, у кого є статус тимчасового або належного захисту в країнах ЄС. На період дії статусу дозволено користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну. Також можна користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею, без необхідності мати додатково посвідчений переклад.

Водночас українці можуть отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського документа.

Обмін відбувається за таким алгоритмом:

  • потрібно звернутися до адміністратора центру ДП "Документ", де оформлюють заявку,
  • потім її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні;
  • у разі успішного схвалення у Польщі посвідчення друкують і видають заявнику.

Важливо! Наявне посвідчення водія людина має лишити адміністратору центру ДП "Документ".

Адреси центрів ДП "Документ" у Польщі:

  • Варшава, Єрусалимські алеї, 179, Blue City (2-й поверх);
  • Краків, вул. Павья, 5, ТЦ Galeria Krakowska (2-й поверх, вхід тільки з боку паркінгу сектор С);
  • Вроцлав, арена Tarczyński;
  • Гданськ, алея Грюнвальдська, 415.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що влада Норвегії внесла зміни до правил видачі водійських посвідчень, щоб подовжити визнання документів водіїв із України до 3 років.

Крім того, ми писали, що українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери.

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