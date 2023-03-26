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Є всього 10 днів. Як обміняти права водія при зміні прізвища

Фото: посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Згідно з чинними правилами, при зміні прізвища українці повинні протягом 10 днів обміняти права водія. Зробити це можна онлайн або офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головний сервісний центр МВС.

Офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код;
  • наявне посвідчення водія;
  • документ, що підтверджує зміну персональних даних;
  • медичну довідку (на час дії воєнного стану - необов'язкова).

У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість не більше 270 гривень.

Онлайн

Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також потрібна скан-копія паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Отримати права можна поштою, кур'єрською доставкою або забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.

Нагадаємо, в Україні не будуть анулювати закордонні паспорти через зміну правил транслітерації.

Також раніше ми повідомляли, яклегалізувати свідоцтво про народження дитини, отримане на тимчасово окупованих територіях.

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