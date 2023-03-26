Є всього 10 днів. Як обміняти права водія при зміні прізвища

Офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

паспорт,

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

медичну довідку (на час дії воєнного стану - необов'язкова).

У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість не більше 270 гривень.

Онлайн

Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також потрібна скан-копія паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Отримати права можна поштою, кур'єрською доставкою або забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.