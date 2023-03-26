Есть всего 10 дней. Как обменять водительские права при смене фамилии

Согласно действующим правилам, при смене фамилии украинцы должны в течение 10 дней обменять водительские права. Сделать это можно онлайн или же оффлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главный сервисный центр МВД.
Чтобы заменить старые права на новые, необходимо обратиться в Сервисный центр МВД, имея при себе:
В сервисном центре окажут услугу в течение рабочего дня. Стоимость в пределах 270 гривен.
Заменить права онлайн можно через Электронный кабинет водителя, заполнив все необходимые поля, а также требуется скан-копия паспорта и документа, подтверждающего изменение персональных данных.
Получить права можно по почте, курьерской доставкой или забрать в сервисном центре МВД.
Срок предоставления услуги: до 15 дней, а стоимость: 270 гривен за бланк и 294 гривны за доставку.