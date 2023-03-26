Есть всего 10 дней. Как обменять водительские права при смене фамилии

Оффлайн

Чтобы заменить старые права на новые, необходимо обратиться в Сервисный центр МВД, имея при себе:

паспорт,

идентификационный код;

имеющееся удостоверение водителя;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

медицинскую справку (на время действия военного положения - необязательна).

В сервисном центре окажут услугу в течение рабочего дня. Стоимость в пределах 270 гривен.

Онлайн

Заменить права онлайн можно через Электронный кабинет водителя, заполнив все необходимые поля, а также требуется скан-копия паспорта и документа, подтверждающего изменение персональных данных.

Получить права можно по почте, курьерской доставкой или забрать в сервисном центре МВД.

Срок предоставления услуги: до 15 дней, а стоимость: 270 гривен за бланк и 294 гривны за доставку.