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Есть всего 10 дней. Как обменять водительские права при смене фамилии

Фото: водительские права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Согласно действующим правилам, при смене фамилии украинцы должны в течение 10 дней обменять водительские права. Сделать это можно онлайн или же оффлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главный сервисный центр МВД.

Оффлайн

Чтобы заменить старые права на новые, необходимо обратиться в Сервисный центр МВД, имея при себе:

  • паспорт,
  • идентификационный код;
  • имеющееся удостоверение водителя;
  • документ, подтверждающий изменение персональных данных;
  • медицинскую справку (на время действия военного положения - необязательна).

В сервисном центре окажут услугу в течение рабочего дня. Стоимость в пределах 270 гривен.

Онлайн

Заменить права онлайн можно через Электронный кабинет водителя, заполнив все необходимые поля, а также требуется скан-копия паспорта и документа, подтверждающего изменение персональных данных.

Получить права можно по почте, курьерской доставкой или забрать в сервисном центре МВД.

Срок предоставления услуги: до 15 дней, а стоимость: 270 гривен за бланк и 294 гривны за доставку.

Напомним, в Украине не будут аннулировать загранпаспорта из-за изменения правил транслитерации.

Также ранее мы сообщали, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на временно оккупированных территориях.

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