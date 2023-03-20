Як обміняти посвідчення водія України за кордоном: перелік країн та інструкція

Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Обмін актуальний, якщо відбулась зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП "Документ", - йдеться в повідомленні.
Польща
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу - з 10:00 до 15:30.
Чехія
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу - з 09:00 до 14:45.
Словаччина
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу - з 09:00 до 14:45.
Туреччина
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу - з 10:00 до 15:30.
Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:
При цьому:
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