Как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом: перечень стран и инструкция

Украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП "Документ", - говорится в сообщении.
Польша
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу - с 10:00 до 15:30.
Чехия
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу - с 09:00 до 14:45.
Словакия
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу - с 09:00 до 14:45.
Турция
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу - с 10:00 до 15:30.
Для обмена удостоверения необходимо подготовить следующие документы:
При этом:
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