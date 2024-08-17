Як обміняти посвідчення водія, яке видали вперше: пояснення МВС

Українцям видають перше посвідчення водія лише на два роки. Після закінчення цього терміну документ необхідно обміняти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Як зазначили у відомстві, водії можуть отримати новий документ наступного дня після закінчення терміну дії посвідчення водія. Це можна зробити:
Для обміну посвідчення водія в сервісному центрі необхідно взяти талон на отримання послуги через е-запис або в терміналі сервісного центру.
З собою необхідно мати:
Під час дії воєнного стану медична довідка не є обов'язковою.
Для того, щоб обміняти посвідчення водія в онлайн-форматі, необхідно авторизуватися в Кабінеті водія або в застосунку "Дія".
Після цього потрібно вибрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа, вибрати тип посвідчення - цифрове або пластик. Після цього вказати спосіб отримання - у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні "Укрпошти" по Україні або кур'єром за вказаною адресою.
При цьому в МВС нагадали, що якщо особа скоїла більше двох порушень правил дорожнього руху, то обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому разі потрібно буде повторно складати теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна нагадувала про найбільш поширені порушення правил дорожнього руху.
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