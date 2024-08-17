Як обміняти посвідчення водія, яке видали вперше: пояснення МВС

Як зазначили у відомстві, водії можуть отримати новий документ наступного дня після закінчення терміну дії посвідчення водія. Це можна зробити:

у будь-якому зручному сервісному центрі МВС при особистому зверненні;

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок "Дія".

Обмін у сервісному центрі

Для обміну посвідчення водія в сервісному центрі необхідно взяти талон на отримання послуги через е-запис або в терміналі сервісного центру.

З собою необхідно мати:

паспорт з позначкою про місце реєстрації проживання;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Під час дії воєнного стану медична довідка не є обов'язковою.

Обмін в онлайн-форматі

Для того, щоб обміняти посвідчення водія в онлайн-форматі, необхідно авторизуватися в Кабінеті водія або в застосунку "Дія".

Після цього потрібно вибрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа, вибрати тип посвідчення - цифрове або пластик. Після цього вказати спосіб отримання - у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні "Укрпошти" по Україні або кур'єром за вказаною адресою.

При цьому в МВС нагадали, що якщо особа скоїла більше двох порушень правил дорожнього руху, то обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому разі потрібно буде повторно складати теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.