Как обменять водительское удостоверение, которое выдали впервые: объяснение МВД

Украинцам выдают первое водительское удостоверение только на два года. После окончания этого срока документ необходимо обменять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Как отметили в ведомстве, водители могут получить новый документ на следующий день после истечения срока действия водительского удостоверения. Это можно сделать:
Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре необходимо взять талон на получение услуги через е-запись или в терминале сервисного центра.
С собой необходимо иметь:
Во время действия военного положения медицинская справка не является обязательной.
Для того, чтобы обменять водительское удостоверение в онлайн-формате, необходимо авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении "Дія".
После этого нужно выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения - цифровое или пластик. После этого указать способ получения - в любом сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты" по Украине или курьером по указанному адресу.
При этом в МВД напомнили, что если лицо совершило более двух нарушений правил дорожного движения, то обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае нужно будет повторно сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Напомним, ранее РБК-Украина напоминало о наиболее распространенных нарушениях правил дорожного движения.
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