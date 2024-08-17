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Как обменять водительское удостоверение, которое выдали впервые: объяснение МВД

Фото: в МВД напомнили о процедуре обмена водительских прав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам выдают первое водительское удостоверение только на два года. После окончания этого срока документ необходимо обменять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как отметили в ведомстве, водители могут получить новый документ на следующий день после истечения срока действия водительского удостоверения. Это можно сделать: 

  • в любом удобном сервисном центре МВД при личном обращении;
  • онлайн через Кабинет водителя;
  • онлайн через приложение "Дія". 

Обмен в сервисном центре

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре необходимо взять талон на получение услуги через е-запись или в терминале сервисного центра. 

С собой необходимо иметь: 

  • паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • удостоверение водителя, подлежащее обмену. 

Во время действия военного положения медицинская справка не является обязательной.

Обмен в онлайн-формате

Для того, чтобы обменять водительское удостоверение в онлайн-формате, необходимо авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении "Дія". 

После этого нужно выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения - цифровое или пластик. После этого указать способ получения - в любом сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты" по Украине или курьером по указанному адресу.

При этом в МВД напомнили, что если лицо совершило более двух нарушений правил дорожного движения, то обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае нужно будет повторно сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. 

Напомним, ранее РБК-Украина напоминало о наиболее распространенных нарушениях правил дорожного движения.

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