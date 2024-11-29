Як обміняти іноземне посвідчення водія на українське: покрокова інструкція

Для обміну посвідчення водія, виданого у країнах-учасницях Женевської конвенції про дорожній рух 1949 року, потрібно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Навчання в автошколі не обов’язкове, якщо є документ, що підтверджує факт видачі посвідчення за кордоном.

Водійські документи, видані у країнах, що ратифікували Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року, можна обміняти без складання іспитів. Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС з необхідними документами.

Іспити також не потрібні, якщо між Україною та країною видачі посвідчення діє договір про взаємне визнання та обмін водійських документів. Наразі такі угоди укладено з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Пакет документів для обміну

Замінити іноземне водійське посвідчення на українське можна звернувшись особисто до сервісного центру МВС із таким пакетом документів:

паспорт громадянина України (внутрішній чи закордонний) або посвідка на постійне проживання

реєстраційний номер облікової картки платника податків

медична довідка про придатність до керування транспортними засобами

іноземне посвідчення водія та його нотаріально завірений переклад

документ від компетентного органу, що підтверджує видачу посвідчення, його дійсність і відсутність обмежень у праві керування, а також нотаріальний переклад цих документів

Після обміну українське посвідчення міститиме всі категорії, зазначені в документі, виданому за кордоном. Процедура обміну регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 340.

Щоб отримати послугу, потрібно попередньо записатися до сервісного центру МВС через Е-запис на сайті або за допомогою терміналу в самому центрі.

Консультацію можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.