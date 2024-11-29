Як обміняти іноземне посвідчення водія на українське: покрокова інструкція

Українці, які після початку повномасштабної війни в Україні виїхали за кордон, обміняли національні посвідчення водія на іноземні. Однак після повернення на Батьківщину на постійне місце проживання, потрібно обміняти документи на національні.
Як це можна зробити РБК-Україна розповідає із посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Для обміну посвідчення водія, виданого у країнах-учасницях Женевської конвенції про дорожній рух 1949 року, потрібно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Навчання в автошколі не обов’язкове, якщо є документ, що підтверджує факт видачі посвідчення за кордоном.
Водійські документи, видані у країнах, що ратифікували Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року, можна обміняти без складання іспитів. Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС з необхідними документами.
Іспити також не потрібні, якщо між Україною та країною видачі посвідчення діє договір про взаємне визнання та обмін водійських документів. Наразі такі угоди укладено з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.
Замінити іноземне водійське посвідчення на українське можна звернувшись особисто до сервісного центру МВС із таким пакетом документів:
Після обміну українське посвідчення міститиме всі категорії, зазначені в документі, виданому за кордоном. Процедура обміну регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 340.
Щоб отримати послугу, потрібно попередньо записатися до сервісного центру МВС через Е-запис на сайті або за допомогою терміналу в самому центрі.
Консультацію можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.
Раніше РБК-Україна розповідало, що посвідчення водія, видане вперше, має обмежений термін дії – два роки, після чого його необхідно обміняти на постійне за визначених умов. Ігнорування заміни документа після закінчення його строку може спричинити серйозні наслідки, зокрема штрафи.
Також ми писали, що у Польщі спростили процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців, зокрема для українських біженців.
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