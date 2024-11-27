Нові терміни отримання водійських прав для українців у Польщі: процедуру пришвидшили

У Польщі вирішили спростити процес отримання польського водійського посвідчення для іноземців. Це рішення також стосується українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland .

Зазначається, що проєкт змін до Закону про дорожній рух представило Міністерство інфраструктури Польщі.

Згідно із чинними нормами, іноземці, у тому числі українці, можуть подавати документи на отримання польського посвідчення водія, якщо легально перебувають на території Польщі 185 днів.

Водночас законодавство ЄС дозволяє видавати права іноземцям, які перебувають у країнах Євросоюзу менше, ніж 185 днів.

Таким чином, згідно з новими положеннями, іноземці у Польщі зможуть забрати вже готові водійські права, коли термін їх перебування в Польщі становитиме 185 днів.

Для того, щоб подати необхідний перелік документів на отримання польського посвідчення водія тепер не треба чекати 185 днів. Це робить процес набагато швидшим.

Повідомляється, що такі зміни набудуть чинності вже незабаром - з 2025 року.

Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про те, скільки коштує навчання і складання іспиту на отримання посвідчення водія у Польщі. Зазначимо, що залежно від обраної вами категорії водійських прав ціни можуть відрізнятися.

Окрім цього, іспити біженці з України можуть скласти українською мовою, а не польською. Звернемо увагу, що це стосується теоретичних екзаменів на отримання водійських прав категорії B. Такий підхід був запроваджений у Малопольському осередку дорожнього руху (MORD), а також у Кракові, Тарнові та Новому Сончі.