Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское: пошаговая инструкция

Для обмена водительского удостоверения, выданного в странах-участницах Женевской конвенции о дорожном движении в 1949 года, нужно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Обучение в автошколе не обязательно, если есть документ, подтверждающий факт выдачи удостоверения за границей.

Водительские документы, изданные в странах, ратифицировавших Венскую конвенцию о дорожном движении в 1968 году, можно обменять без сдачи экзаменов. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.

Экзамены также не нужны, если между Украиной и страной выдачи удостоверения действует договор о взаимном признании и обмене водительских документов. В настоящее время такие соглашения заключены с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Пакет документов для обмена

Заменить иностранное водительское удостоверение на украинское можно обратившись лично в сервисный центр МВД с таким пакетом документов:

паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный) или вид на постоянное проживание

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами

иностранное водительское удостоверение и его нотариально заверенный перевод

документ от компетентного органа, подтверждающий выдачу удостоверения, его действительность и отсутствие ограничений в праве управления, нотариальный перевод этих документов

После обмена украинское удостоверение будет содержать все категории, указанные в документе, выданном за границей. Процедура обмена регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №340.

Чтобы получить услугу, нужно предварительно записаться в сервисный центр МВД через Е-запись на сайте или с помощью терминала в самом центре.

Консультацию можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.