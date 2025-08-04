Як обирають, хто пройде на бюджет у 2025: все про рейтинги й пріоритети

Під час вступної кампанії 2025 року абітурієнти, які претендують на бюджетні місця в українських вишах, повинні визначити пріоритетність поданих заяв. Ця система впливає на те, яке саме місце державного або регіонального замовлення може отримати вступник.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Скільки заяв можна подати

Кожен вступник може подати:

до 5 заяв на бюджет - на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції;

до 10 заяв на контракт - на небюджетні конкурсні пропозиції.

Кожній заяві необхідно присвоїти пріоритет від 1 до 15, де "1" означає найвищу важливість. Змінити пріоритет після подання заяви не можна.

У 2025 році заяви на контракт також враховуються під час формування рейтингових списків одночасно з бюджетними.

Як формують рейтинговий список

Усі вступники розподіляються в рейтингових списках за категоріями й джерелами фінансування. У першу чергу враховуються ті, хто:

має право на зарахування після індивідуальної співбесіди;

претендує на вступ за квотою-2;

має право на вступ за квотою-1;

бере участь у загальному конкурсі.

У межах загального конкурсу вступників впорядковують так:

за конкурсним балом - від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви;

за найвищою оцінкою з предмета, який має найбільший ваговий коефіцієнт;

за результатами розгляду мотиваційних листів - у разі однакових показників.

У випадках, коли кількість заяв не перевищує ліцензійного обсягу, список впорядковується за алфавітом.

Як працює автоматичне коригування списків

Після завершення етапу подання заяв у кожному виші формуються рейтингові списки за спеціальностями. Далі запускається алгоритм автоматичного коригування, який враховує визначені вступниками пріоритети.

Вступник отримує рекомендацію на бюджет лише за однією заявою з найвищим можливим пріоритетом, а всі інші з нижчим пріоритетом автоматично анулюються. Це дозволяє "звільнити місця" для інших абітурієнтів із нижчими балами.

Автоматичне коригування триває доти, поки всі бюджетні місця не будуть заповнені. Якщо звільняється місце за більш пріоритетною заявою, система автоматично переводить вступника туди, анулюючи попередню рекомендацію.

Якщо вступник не отримав рекомендацію до зарахування через кваліфікаційний мінімум, але має високий бал, йому можуть запропонувати бюджетне місце на таку ж спеціальність в іншому виші - з аналогічним або трохи нижчим прохідним балом.

Коли буде остаточний список

Фінальні рейтингові списки мають бути опубліковані до 6 серпня 2025 року на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Абітурієнти, які отримають рекомендації на бюджет або контракт, повинні до 18:00 9 серпня виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів).

Хто цього не зробить - втрачає право на вступ на бюджет у 2025 році, але зберігає можливість вступу на контракт.

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