Як носити шубу з екохутра: зимовий "лук" Насті Каменських

Який "лук" вибрала співачка

Шуба з екохутра

Центральним елементом образу співачки стала довга шуба з екохутра з коміром. Об’ємний фасон та м’який ворс шуби створюють затишний, але водночас розкішний силует, який вигідно виглядає у міському стилі.

Вибір екохутра підкреслює прихильність Каменських до свідомого споживання, адже матеріал є альтернативою натуральному хутру, відповідаючи сучасним стандартам етики та моди.

Такий виріб не лише зігріває у холодну пору, а й додає образу модної актуальності.

Настя Каменських (скриншот)

Базові елементи та аксесуари

Під шубою світла база - білий светр із високим горлом та трикотажна спідниця. Доповнили образ масивні вінтажні намиста з камінням та хрестами, які додають образу текстури та цікавої гри деталей.

Контрастні аксесуари у глибокому бордовому кольорі - шкіряні рукавички та невелика сумка - гармонійно доповнюють ніжний молочний тон шуби та роблять лук більш насиченим.

Каменських показала зимові тренди (скриншот)

Взуття та завершальні штрихи

Образ Каменських завершують гостроносі чоботи на підборах, які візуально витягують силует і додають елегантності.

Такий вибір взуття робить лук універсальним для прогулянок містом, а також підходить для ділових або світських зустрічей у холодну пору року.

"Лук" Насті Каменських (скриншот)

Міський стиль із ноткою розкоші

Завдяки комбінації екохутра, класичної бази та яскравих аксесуарів Настя Каменських створила образ, який поєднує комфорт і актуальні тренди.

М’які об’ємні тканини, витончені аксесуари та правильно підібране взуття роблять її стильний "лук" прикладом того, як сучасні зірки відчувають баланс між практичністю та модною естетикою.

Каменських показала трендову шубу на зиму (скриншот)

Як повторити образ Насті Каменських

Шуба з екохутра

Виберіть довгу модель у ніжному молочному, бежевому або кремовому відтінку з об’ємним ворсом. Teddy coat надає м’якість та об’єм, роблячи образ затишним і модним.

Базовий трикотаж

Білий або світлий гольф, сукня з високим горлом або базові светри допоможуть створити гармонійну основу образу.

Замість трикотажної спідниці образ можна доповнити шкіряними шортами зі щільними колготками або штанями.

Яскраві аксесуари

Винні, бордові або шоколадні рукавички та сумка-багет додають контрасту і роблять лук більш насиченим.

Масивні прикраси

Вінтажні намиста, браслети або великі сережки додають текстури і індивідуальності.

Взуття

Гостроносі чоботи на підборах або високі ботфорти візуально витягують силует і роблять образ елегантним.

Акцент на деталі

Важливо підібрати кольори та фактури так, щоб вони доповнювали один одного: м’яке екохутро + світла база + насичені аксесуари = ідеальний баланс.