Як носити oversize пальто взимку: модний "лук" Анастасії Цимбалару

Який "лук" вибрала Цимбалару

Верхній одяг

Головним елементом образу стало довге пальто oversize темно-сірого кольору з фактурної шерсті. Такий фасон стає модною альтернативою пуховикам у сезоні 2026, додаючи силуету структурованості та стриманої розкоші.

Oversize-пальто забезпечує не лише тепло, але й стильний об’ємний силует, що виглядає дорого та елегантно навіть у повсякденному "луці".

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Базовий шар

Під пальто акторка обрала світлий трикотажний костюм молочного відтінку, який складається з подовженого светра з високим горлом та прямих штанів у рубчик.

Світлі тони взимку підкреслюють витонченість образу та відповідають стилю old money. Трикотаж додає комфорту та затишку, що особливо важливо під час холодної пори року.

Цимбалару показала стильний образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Аксесуари

Лаконічна чорна шапка-біні щільно прилягає до голови, не перевантажуючи силует і забезпечуючи тепло. Невелика сумка від відомого бренду з характерним принтом додає нотку статусності та завершеності образу.

Пальто на зиму 2026 (скриншот)

Взуття

На фото Анастасія обрала масивні чорні замшеві черевики на платформі, які поєднують комфорт і стиль. Таке взуття ідеально підходить для прогулянок по снігу, залишаючись в тренді цього сезону.

Як носити пальто оверсайз (скриншот)

Стиль та тенденції

Цей "лук" демонструє сучасний мінімалізм, де ключову роль відіграють якісні матеріали, фактури та гармонійне поєднання нейтральних кольорів - сірого, білого та чорного. Анастасія показує, як можна створити зимовий образ, який виглядає дорого та стильно, залишаючись максимально комфортним для активного відпочинку.

Такі комбінації одягу та аксесуарів у 2026 році будуть популярними серед тих, хто цінує стиль, зручність та сучасні модні рішення.

Цимбалару показала образ із пальтом (скриншот)