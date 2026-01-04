ua en ru
Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає тренди

Неділя 04 січня 2026 13:31
Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає тренди Олена Світлицька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Об’ємна шуба з екохутра стала головним акцентом зимового "луку" Олени Світлицької. Акторка продемонструвала, як поєднати тепло, комфорт та актуальні тренди, показавши, що навіть у морозну погоду можна виглядати стильно й розкішно.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Олена Світлицька поділилася серією нових фото із зимового відпочинку в горах, на яких продемонструвала розслаблений, але продуманий до деталей модний образ.

Її "лук" поєднує комфорт, актуальні зимові тренди та стриману розкіш, доводячи, що навіть у холодну пору можна виглядати стильно без зайвих зусиль.

Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає трендиОлена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Який "лук" вибрала Світлицька

Акторка зробила ставку на багатошаровість і фактурність - ключові прийоми сезону зима 2025- 2026. Образ виглядає невимушено, але водночас зібрано, що особливо актуально для прогулянок засніженими курортами.

Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає трендиСвітлицька показала шубу (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Довга шуба як головний акцент

Центральним елементом "луку" стала об’ємна шуба з екохутра насиченого шоколадного кольору.

Фактура екохутра додає образу м’якості та візуального тепла, а довжина максі робить силует більш витягнутим і виразним. Така шуба не лише відповідає трендам, а й залишається практичним вибором для зимового клімату.

Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає трендиОлена Світлицька задає тренди (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Комфортне взуття з трендовим акцентом

Для активного відпочинку акторка обрала масивні чорні чоботи-мунбути (Moon Boots) з контрастним білим логотипом і шнурівкою. Це взуття вже кілька сезонів поспіль утримує позиції одного з головних зимових трендів.

Мунбути поєднують функціональність і впізнаваний дизайн, забезпечуючи комфорт на снігу та слизьких поверхнях.

Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає трендиАкторка показала модне взуття для відпочинку (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Аксесуари, що формують характер образу

Аксесуари у луці Світлицької відіграють не менш важливу роль. Чорна бейсболка з червоним вишитим написом додає образу спортивного шику та легкої зухвалості, розбавляючи класичну зимову базу.

Водночас лаконічна чорна сумка через плече із золотистою фурнітурою врівноважує загальний вигляд і вносить елемент елегантності.

Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає трендиОлена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Гра текстур і кольорів

Образ побудований на контрасті матеріалів: пухнасте екохутро шуби, гладка шкіра сумки та глянцеві деталі взуття створюють візуальну глибину.

Колірна гама - стримана й універсальна. Шоколадний і чорний кольори виглядають дорого, не втрачають актуальності та легко комбінуються між собою, що робить такий лук позачасовим.

Об’ємна шуба з екохутра - головний акцент зимового образу: Світлицька задає трендиЯк виглядає наймодніша шуба (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Фінальні штрихи

Попри масивність верхнього одягу й взуття, акторка виглядає тендітно та легко. Розпущене довге волосся і природна усмішка пом’якшують образ, додаючи йому невимушеності.

У результаті "лук" Олени Світлицької стає прикладом того, як сучасна зимова мода може поєднувати комфорт, функціональність і стиль, залишаючись доречною як для відпочинку, так і для міських прогулянок.

