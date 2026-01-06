Як носити об’ємну шубу з екохутра: зимовий "лук" Ірочки з "Холостяка"

Екошуба - тренд зими 2026

Головний акцент образу - об’ємна екошуба середньої довжини, приблизно до середини стегна.

Модель виконана з екохутра з довгим пухнастим ворсом пісочного відтінку. Завдяки такій фактурі шуба створює ефект хмаринки, додаючи образу м’якості, затишку та візуального об’єму.

Світлий природний колір екохутра виглядає дорого, легко поєднується з базовими речами та ефектно контрастує із зимовими міськими пейзажами.

Ірочка з "Холостяка" (скриншот)

З чим носити шубу з екохутра

Щоб гармонійно врівноважити об’ємний верх, Ірочка обрала перевірене стилістичне рішення - обтислий низ. Чорні легінси зі штрипками підкреслюють стрункість ніг і не перевантажують образ зайвими деталями, залишаючи екошубу в центрі уваги.

Взуття також підібране з урахуванням комфорту: масивні черевики рудого кольору - популярні Uggs, ідеально пасують за тоном до верхнього одягу. Таке взуття не лише виглядає актуально, а й забезпечує зручність під час зимових прогулянок засніженим містом.

Учасниця "Холостяка" показала шубу (скриншот)

Аксесуари та деталі

Завершальним штрихом образу стала лаконічна невелика сумка темного кольору - коричневого або чорного. Вона робить "лук" практичним і універсальним для щоденних справ, не відволікаючи увагу від головного модного акценту.

Ірина Пономаренко (скриншот)

Beauty-образ: природність і легкість

До розслабленого зимового стилю Ірина додала просту укладку з розпущеним волоссям та мінімалістичний макіяж. Акцент на природну красу, сяючу шкіру та легку посмішку створює відчуття невимушеності й позитиву, яке ідеально доповнює повсякденний образ.

Модна шуба (скриншот)

Такий "лук" від учасниці "Холостяка" можна вважати універсальною шпаргалкою для зими: він демонструє, як виглядати модно й актуально, не жертвуючи теплом і комфортом навіть у холодну пору року.