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Як найбільш ефективно використовуються дрони-розвідники у ЗСУ: пояснення експерта

17:42 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Як найбільш ефективно використовуються дрони-розвідники у ЗСУ: пояснення експерта Фото: ЗСУ починають застосовувати розвіддрони по-новому (mod.gov.ua)
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Українські військові починають системно застосовувати розвідні дрони, поєднуючи мультикоптери та літакоподібні БпЛА, залежно від поставлених задач.

Про це йдеться у колонці для РБК-Україна керівника відділу безпілотних технологій Фонду Сергія Притули Кирила Люкова.

За його словами, сьогодні на полі бою перевагу дає не один універсальний безпілотник, а система, у якій є достатньо різних засобів для різних завдань. Тому важливо, щоб у військових були не лише найтехнологічніші рішення, а й доступні розвідники, які можна використовувати щодня й у достатній кількості.

Серед ключових задач дронів-розвідників - дорозвідка раніше зафіксованих об'єктів, підтвердження вогневого ураження, об'єктивний контроль. Деякі моделі виконують і функцію ретранслятора та цілевказівника для ударних дронів, коли ті працюють у парі.

Розвідники бувають мультироторного та літакового типів. В умовах інтенсивних бойових дій і необхідності убезпечити екіпажі літаковий тип має очевидні переваги. Наприклад, мультироторні (Mavic, Autel та подібні) працюють у радіусі 7-15 кілометрів, а їхні екіпажі змушені перебувати в так званій кілзоні, впритул до лінії зіткнення.

Літаковий тип дає принципово інший радіус - від 30 до 100 кілометрів і більше - і можливість вести розвідку, коригувати вогонь, фіксувати результати ударів, не наражаючи екіпаж на пряму загрозу. Це не просто більша дальність, а інший клас завдань і інший рівень безпеки.

Серед розвіддронів є і відомі платформи в нових версіях, і абсолютно нові рішення - від дорогих багатофункціональних комплексів на кшталт GOR та RayBird з радіусом дії до 250-260 км і робочою висотою 3500-5500 м до доступних масових рішень, призначених для щоденної тактичної роботи.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.

Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.

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