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Как наиболее эффективно используются дроны-разведчики в ВСУ: объяснение эксперта

17:42 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Как наиболее эффективно используются дроны-разведчики в ВСУ: объяснение эксперта Фото: ВСУ начинают применять разведдроны по-новому (mod.gov.ua)
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Украинские военные начинают системно применять разводные дроны, совмещая мультикоптеры и самолетоподобные БПЛА, в зависимости от поставленных задач.

Об этом говорится в колонке для РБК-Украина руководителя отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилла Люкова.

По его словам, сегодня на поле боя предпочтение дает не один универсальный беспилотник, а система, в которой есть достаточно разных средств для разных задач. Поэтому важно, чтобы у военных были не только технологичные решения, но и доступные разведчики, которые можно использовать ежедневно и в достаточном количестве.

Среди ключевых задач дронов-разведчиков - доразведка ранее зафиксированных объектов, подтверждение огневого поражения, объективный контроль. Некоторые модели выполняют и функцию ретранслятора и целеуказателя для ударных дронов, работающих в паре.

Разведчики бывают мультироторного и самолетного типов. В условиях интенсивных боевых действий и необходимости обезопасить экипажи самолетный тип имеет очевидные преимущества. К примеру, мультироторные (Mavic, Autel и подобные) работают в радиусе 7-15 километров, а их экипажи вынуждены находиться в так называемой килзоне, вплотную к линии столкновения.

Самолетный тип дает принципиально другой радиус - от 30 до 100 километров и более - и возможность вести разведку, корректировать огонь, фиксировать результаты ударов, не подвергая экипажу прямой угрозы. Это не просто большая дальность, а другой класс задач и другой уровень безопасности.

Среди разведдронов есть и известные платформы в новых версиях, и совершенно новые решения - от дорогих многофункциональных комплексов типа GOR и RayBird с радиусом действия до 250-260 км и рабочей высотой 3500-5500 м до доступных массовых решений, предназначенных для ежедневной тактической работы.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.

Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.

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