ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як навчитися їздити на машині з роботом: кілька важливих порад

П'ятниця 24 січня 2025 19:00
UA EN RU
Як навчитися їздити на машині з роботом: кілька важливих порад Фото: як навчитися їздити на машині з роботом (press.volkswagen.com)
Автор: Константин Широкун

Не всі водії бачать суттєву різницю між чотирма видами автоматичних трансмісій, і в цілому у цьому немає катастрофи. Але якщо у вас коробка-робот і ви вдумливий автомобіліст, краще знати деякі нюанси їзди з такою трансмісією – і автожурналісти rbc.ua готові ними поділитися.

Про кілька правил водіння машини з роботизованою трансмісією читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.

Перш за все, визначимося з термінологією. Роботизована (чи автоматизована) трансмісія – це в принципі звичайна механічна коробка передач з прилаштованими до неї електроприводами, які замість водія пересувають тяги куліси і тиснуть на зчеплення. Рішення про момент перемикання і вибір потрібної ступені приймає електронний блок, який враховує цілий набір чинників.

Теоретично до роботизованих можна віднести також преселективну коробку передач – так звану з двома зчепленнями, відому перш за все як DSG (також PDK, SMG, EDC). Але у поведінці ці агрегати фактично таки ближче до класичних гідромеханічних АКП, тому про них ми тут не говоримо.

Як навчитися їздити на машині з роботом: кілька важливих порад

Не плутайте педалі. З чого слід почати опановування роботизованої трансмісії – привчити себе у перший період користування тримати ліву ногу впритул до сидіння. Це допоможе водієві уникнути спроб натиснути відсутню педаль зчеплення, адже насправді це зазвичай призводить до натискування гальмівної педалі і різкої (і небезпечної!) зупинки автомобіля просто посеред дороги.

Розгін на коробці-роботі. Взагалі це одне з слабких місць недорогих роботів – під час прискорення вони бува "замислюються" при перемиканні передач, так що навіть режим кік-даун тут не завжди допомагає. З цим доведеться змиритись і враховувати це вливанні у потік транспорту та при обгонах, коли потрібна особлива динаміка.

Пробки і тягнучки. Під час повільного руху в умовах напруженого міського трафіку коробки-роботи можуть неприємно смикатись. Тому треба натискувати на педаль акселератора чітко і так само чітко, "на повну", відпускати її, щоб блок управління не плутався з передачами. В той же час, коли ви бачите, що після рушання вам доведеться проїхати всього десяток метрів, не протискуйте газ глибоко, щоб автоматика не вирішила, що ви розганяєтесь всерйоз і не встигнула даремно перемкнутись на другу передачу.

Повільний рух. Багато для яких моделей авто з роботом є небажаним режим тривалого руху на мінімальній, невеликій швидкості – часто це відбувається при напівпритисненому зчепленні, тож його диски прискорено зношуються. Відтак, у пробці буде краще не повзти поволі, а затримуватись на місці доти, поки попереду не звільниться відрізок у п’ять-десять метрів, який ви подолаєте швидкою короткою "перебіжкою".

Зупинка на світлофорі. При затримках у пробці чи, скажімо, при зупинках на світлофорі не варто щоразу переводити селектор трансмісіє в режим P чи N. Адже при натиснутій гальмівній педалі в режимі D робот автоматично розмикає зчеплення і ніякого особливого зношення в такому випадку них не відбувається. Таким чином, сенсу відмовлятись від переваг автоматики і змушувати себе до маніпуляцій з органами керування немає.

Гальмування двигуном. Так називають уповільнення при відпущеному акселераторі, увімкненій передачі і з’єднаному зчепленні, без використання гальмівної педалі. Це важливий для безпечної їзди прийом, яким слід користуватись і на затяжних спусках, і на слизькій дорозі взимку, і просто при наближенні до місця, до доведеться незабаром зупинитися. У різних машин з автоматичними трансмісіями гальмування двигуном досягається по-різному. З’ясуйте, як це робиться саме з вашим силовим агрегатом. Іноді для цього треба переходити в ручний режим (Manual) трансмісії і примусово вмикати одну з нижчих передач, а в деяких авто гальмівне зусилля двигуна працює при простому скиданні газу в режимі D.

Як навчитися їздити на машині з роботом: кілька важливих порад

Коротко

Для безпечної, комфортної та економічної їзди водієві треба вміти вправно керувати будь-якою машиною, точніше, усіма її системами і агрегатами. Роботизованої трансмісії це стосується в особливій мірі, адже в неї є певні, так би мовити, уроджені особливості. Натомість коробки-роботи мають свої фірмові переваги: вони прості, витривалі, невибагливі, надійні і недорогі в обслуговуванні та ремонті.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чого не можна робити на машині з автоматом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух
NEWS
"Повна фігня". МЗС різко відповіло на чергову забаганку Росії щодо України та НАТО
"Повна фігня". МЗС різко відповіло на чергову забаганку Росії щодо України та НАТО
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ