Как научиться ездить на машине с роботом: несколько важных советов

Не все водители видят существенную разницу между четырьмя видами автоматических трансмиссий, и в целом в этом нет катастрофы. Но если у вас коробка-робот и вы вдумчивый автомобилист, лучше знать некоторые нюансы езды с такой трансмиссией - и автожурналисты rbc.ua готовы ими поделиться.

Прежде всего, определимся с терминологией. Роботизированная (или автоматизированная) трансмиссия - это в принципе обычная механическая коробка передач с пристроенными к ней электроприводами, которые вместо водителя передвигают тяги кулисы и давят на сцепление. Решение о моменте переключения и выборе нужной ступени принимает электронный блок, который учитывает целый набор факторов.

Теоретически к роботизированным можно отнести также преселективную коробку передач - так называемую с двумя сцеплениями, известную прежде всего как DSG (также PDK, SMG, EDC). Но в поведении эти агрегаты фактически таки ближе к классическим гидромеханическим АКП, поэтому о них мы здесь не говорим.

Не путайте педали. С чего следует начать освоение роботизированной трансмиссии - приучить себя в первый период пользования держать левую ногу вплотную к сиденью. Это поможет водителю избежать попыток нажать отсутствующую педаль сцепления, ведь на самом деле это обычно приводит к нажатию тормозной педали и резкой (и опасной!) остановке автомобиля прямо посреди дороги.

Разгон на коробке-роботе. Вообще это одно из слабых мест недорогих роботов - при ускорении они бывают "задумываются" при переключении передач, так что даже режим кик-даун тут не всегда помогает. С этим придется смириться и учитывать это при вливании в поток транспорта и при обгонах, когда нужна особая динамика.

Пробки и тянучки. Во время медленного движения в условиях напряженного городского трафика коробки-роботы могут неприятно дергаться. Поэтому надо нажимать на педаль акселератора четко и так же четко, "на полную", отпускать ее, чтобы блок управления не путался с передачами. В то же время, когда вы видите, что после трогания вам придется проехать всего десяток метров, не продавливайте газ глубоко, чтобы автоматика не решила, что вы разгоняетесь всерьез и не успела зря переключиться на вторую передачу.

Медленное движение. Для многих моделей авто с роботом нежелателен режим длительного движения на минимальной, небольшой скорости - часто это происходит при полуприжатом сцеплении, поэтому его диски ускоренно изнашиваются. Следовательно, в пробке будет лучше не ползти медленно, а задерживаться на месте до тех пор, пока впереди не освободится отрезок в пять-десять метров, который вы преодолеете быстрой короткой "перебежкой".

Остановка на светофоре. При задержках в пробке или, скажем, при остановках на светофоре не стоит каждый раз переводить селектор трансмиссии в режим P или N. Ведь при нажатой тормозной педали в режиме D робот автоматически размыкает сцепление и никакого особого износа в таком случае не происходит. Таким образом, смысла отказываться от преимуществ автоматики и заставлять себя к манипуляциям с органами управления нет.

Торможение двигателем. Так называют замедление при отпущенном акселераторе, включенной передаче и соединенном сцеплении, без использования тормозной педали. Это важный для безопасной езды прием, которым следует пользоваться и на затяжных спусках, и на скользкой дороге зимой, и просто при приближении к месту, где придется вскоре остановиться. У разных машин с автоматическими трансмиссиями торможение двигателем достигается по-разному. Выясните, как это делается именно с вашим силовым агрегатом. Иногда для этого надо переходить в ручной режим (Manual) трансмиссии и принудительно включать одну из низших передач, а в некоторых авто тормозное усилие двигателя работает при простом сбросе газа в режиме D.

Коротко

Для безопасной, комфортной и экономичной езды водителю надо уметь ловко управлять любой машиной, точнее, всеми ее системами и агрегатами. Роботизированной трансмиссии это касается в особой степени, ведь у нее есть определенные, так сказать, врожденные особенности. Зато коробки-роботы имеют свои фирменные преимущества: они просты, выносливы, неприхотливы, надежны и недороги в обслуживании и ремонте.