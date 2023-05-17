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Як в НАТО ставляться до членства України: що кажуть в МЗС

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Україна, Середа 17 травня 2023 10:39
Як в НАТО ставляться до членства України: що кажуть в МЗС Фото: у МЗС очікують результату від саміту НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У МЗС очікують, що на саміті НАТО у липні союзники визначать шлях для приєднання України до Альянсу. Міністерство працює з усіма державами-членами.

Про це йдеться публікації РБК-Україна "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу".

Як зазначається в публікації, за інформацією РБК-Україна, на сьогодні до десятка країн-членів НАТО доволі скептично ставляться до ідеї приєднання України до Альянсу.

Скептично налаштований і Євросоюз. Як сказав в інтерв'ю іспанському телеканалу laSexta глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, питання вступу України в НАТО не стоїть сьогодні на порядку денному, як і не стояло раніше.

Однак в МЗС запевняють, що всі країни НАТО підтримують членство України в Альянсі, питання лише в тому, коли саме це станеться. Сьогодні влада працює з усіма державами-членами НАТО щодо цього питання і, як стверджує речник міністерства Олег Ніколенко, кількість союзників, які підтримують пропозицію надати Україні у Вільнюсі "політичний шлях" до членства, дедалі збільшується.

"Сьогодні США і Німеччина роблять основний фокус на допомозі України у війні проти Росії. Тому ми маємо продовжувати системну роботу зі столицями, аби на саміті у липні союзники визначили шлях для приєднання України до НАТО. Переконані, що наші успіхи на полі бою мотивуватимуть наших партнерів прискорити ухвалення відповідних рішень", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав НАТО прийняти "позитивне політичне рішення" щодо членства України в Альянсі на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

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Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
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Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу