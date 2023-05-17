Як в НАТО ставляться до членства України: що кажуть в МЗС

У МЗС очікують, що на саміті НАТО у липні союзники визначать шлях для приєднання України до Альянсу. Міністерство працює з усіма державами-членами.

Про це йдеться публікації РБК-Україна " Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу ".

Як зазначається в публікації, за інформацією РБК-Україна, на сьогодні до десятка країн-членів НАТО доволі скептично ставляться до ідеї приєднання України до Альянсу.

Скептично налаштований і Євросоюз. Як сказав в інтерв'ю іспанському телеканалу laSexta глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, питання вступу України в НАТО не стоїть сьогодні на порядку денному, як і не стояло раніше.

Однак в МЗС запевняють, що всі країни НАТО підтримують членство України в Альянсі, питання лише в тому, коли саме це станеться. Сьогодні влада працює з усіма державами-членами НАТО щодо цього питання і, як стверджує речник міністерства Олег Ніколенко, кількість союзників, які підтримують пропозицію надати Україні у Вільнюсі "політичний шлях" до членства, дедалі збільшується.

"Сьогодні США і Німеччина роблять основний фокус на допомозі України у війні проти Росії. Тому ми маємо продовжувати системну роботу зі столицями, аби на саміті у липні союзники визначили шлях для приєднання України до НАТО. Переконані, що наші успіхи на полі бою мотивуватимуть наших партнерів прискорити ухвалення відповідних рішень", - додав Ніколенко.