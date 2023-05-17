Как в НАТО относятся к членству Украины: что говорят в МИДе
В МИДе ожидают, что на саммите НАТО в июле союзники определят путь для присоединения Украины к Альянсу. Министерство работает со всеми государствами-членами.
Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса ".
Как отмечается в публикации, по информации РБК-Украина, на сегодняшний день до десятка стран-членов НАТО довольно скептически относятся к идее присоединения Украины к Альянсу.
Скептически настроен и Евросоюз. Как сказал в интервью испанскому телеканалу laSexta глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вопрос вступления Украины в НАТО не стоит сегодня на повестке дня, как и не стоял раньше.
Однако в МИДе уверяют, что все страны НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе, вопрос лишь в том, когда именно это произойдет. Сегодня власти работают со всеми государствами-членами НАТО по этому вопросу и, как утверждает спикер министерства Олег Николенко, количество союзников, поддерживающих предложение предоставить Украине в Вильнюсе "политический путь" к членству, все увеличивается.
"Сегодня США и Германия делают основной фокус на помощи Украины в войне против России. Поэтому мы должны продолжать системную работу со столицами, чтобы на саммите в июле союзники определили путь для присоединения Украины к НАТО. Убеждены, что наши успехи на поле боя будут мотивировать наших партнеров ускорить принятие соответствующих решений", - добавил Николенко.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
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