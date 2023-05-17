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Как в НАТО относятся к членству Украины: что говорят в МИДе

Новина українською →
Украина, Среда 17 мая 2023 10:39
Как в НАТО относятся к членству Украины: что говорят в МИДе Фото: в МИД ожидают результата от саммита НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В МИДе ожидают, что на саммите НАТО в июле союзники определят путь для присоединения Украины к Альянсу. Министерство работает со всеми государствами-членами.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса ".

Как отмечается в публикации, по информации РБК-Украина, на сегодняшний день до десятка стран-членов НАТО довольно скептически относятся к идее присоединения Украины к Альянсу.

Скептически настроен и Евросоюз. Как сказал в интервью испанскому телеканалу laSexta глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вопрос вступления Украины в НАТО не стоит сегодня на повестке дня, как и не стоял раньше.

Однако в МИДе уверяют, что все страны НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе, вопрос лишь в том, когда именно это произойдет. Сегодня власти работают со всеми государствами-членами НАТО по этому вопросу и, как утверждает спикер министерства Олег Николенко, количество союзников, поддерживающих предложение предоставить Украине в Вильнюсе "политический путь" к членству, все увеличивается.

"Сегодня США и Германия делают основной фокус на помощи Украины в войне против России. Поэтому мы должны продолжать системную работу со столицами, чтобы на саммите в июле союзники определили путь для присоединения Украины к НАТО. Убеждены, что наши успехи на поле боя будут мотивировать наших партнеров ускорить принятие соответствующих решений", - добавил Николенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

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Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса