Як НАТО може відповісти на відправку солдатів КНДР до Росії: Bloomberg дізналося деталі

Як стверджує видання, південнокорейська розвідка з'ясувала, що Північна Корея незабаром відправить другу партію своїх солдатів до Росії. Документ з таким змістом вже направили союзникам Сеула.

Також у документі стверджується, що на Далекому Сході Росії зараз проходить підготовку перша група з 1500 елітних бійців спецназу КНДР. Її доставили туди в період з 8 до 13 жовтня на кораблях. Загалом у Росію планується відправити близько 10 тисяч північнокорейських солдатів.

За даними розвідки Південної Кореї, з серпня минулого року Пхеньян відправив окупантам близько 8 мільйонів 122-мм і 152-мм артснарядів північнокорейського виробництва. Також в РФ було доставлено 100 ракет Hwasong-11 та протитанкову зброю Bulsae-4.

Два джерела Bloomberg розповіли, що Сеул планує представити частину своїх розвідданих офіційним особам НАТО у понеділок.

За словами співрозмовників видання, потенційна відповідь НАТО на такі дії Пхеньяна "обмежена". Вона може включати посилення допомоги Україні, а також зміцнення співробітництва з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

У звіті Південної Кореї, як уточнює Bloomberg, також зазначено, що північнокорейські війська відправлять на війну проти України після підготовки на Далекому Сході, яка триватиме приблизно місяць. Також Кремль планує видати солдатам КНДР зброю, форму і підроблені посвідчення особи, щоб видати їх за жителів східних регіонів РФ.