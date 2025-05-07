Як не нарватися на штраф: де дозволено їздити на велосипеді та що вимагає закон

Велосипедисти - повноцінні учасники дорожнього руху. Тож за порушення правил їм загрожує штраф.
Де можна їздити, що має бути на велосипеді та як уникнути проблем із поліцією, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Патрульна поліція Києва нагадує українцям, що згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), велосипедисти мають дотримуватися чітких вимог.
Тим часом їх ігнорування - не просто недбалість, а адміністративне порушення.
Серед основних правил для велосипедистів варто згадати такі:
Українцям нагадали також, що для безпечної та правомірної їзди, велосипед має бути обладнаний:
Крім того, велосипедистам рекомендується використовувати особисті засоби безпеки:
Для того, щоб знизити ризик аварій, варто також додатково використовувати світлоповертальні елементи на одязі, шоломі або рюкзаку. Це значно підвищує видимість для водіїв, особливо вночі.
За порушення Правил дорожнього руху велосипедисти несуть адміністративну відповідальність - згідно з частиною 2 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Станом на зараз йдеться про штраф у розмірі 340 гривень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні їзда для велосипедистів під забороною.
Читайте також, як правильно перетинати дорогу з велосипедом, щоб не отримати покарання.
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