Как не нарваться на штраф: где разрешено ездить на велосипеде и что требует закон

Велосипедисты - полноценные участники дорожного движения. Поэтому за нарушение правил им грозит штраф.
Где можно ездить, что должно быть на велосипеде и как избежать проблем с полицией, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Патрульная полиция Киева напоминает украинцам, что согласно Правилам дорожного движения (ПДД), велосипедисты должны придерживаться четких требований.
Между тем их игнорирование - не просто халатность, а административное нарушение.
Среди основных правил для велосипедистов стоит упомянуть следующие:
Украинцам напомнили также, что для безопасной и правомерной езды, велосипед должен быть оборудован:
Кроме того, велосипедистам рекомендуется использовать личные средства безопасности:
Для того чтобы снизить риск аварий, стоит также дополнительно использовать световозвращающие элементы на одежде, шлеме или рюкзаке. Это значительно повышает видимость для водителей, особенно ночью.
За нарушение Правил дорожного движения велосипедисты несут административную ответственность - согласно части 2 статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
По состоянию на сейчас речь идет о штрафе в размере 340 гривен.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине езда для велосипедистов под запретом.
Читайте также, как правильно пересекать дорогу с велосипедом, чтобы не получить наказание.
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