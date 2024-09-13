Як народжувалися назви найвідоміших німецьких авто: кілька цікавих історій

Що означають назви марок німецьких автомобілів, багато хто з їхніх користувачів певно, знають. Проте цікаво інше: як вони народилися – невже пунктуальні німці конструювали імена машин так само ретельно як і свої механізми?

Audi

Діло було у 1910 році. Засновник нової автомобільної компанії Август Хорьх якось увечері зібрався з партнерами, щоб вигадати назву для своєї фірми. Кажуть, підказку дав хлопчик – син одного з компаньйонів Хорьха, який зубрив латину у сусідній кімнаті. Підприємці голосно обговорювали свої проблеми у вітальні. Школярик все чув і в якісь момент вголос переклав на латину фразу, у запалі дискусії вимовлену кимось із дорослих: "Вислухайте й інший бік! " Перше слово прозвучало як Audiatur – і бізнесмени зрозуміли, що щойно було озвучено латинський переклад німецького horch – слухай! У наказовому відмінку це виглядало як Audi. "А чому б ні?" – подивилися один на одного партнери.

BMW

Тут все просто: BMW – це абревіатура назви Bayerische Motoren Werke AG (від нім. — "Баварські моторні заводи"), хоча й кажуть що за правилами академічної німецької мови Motorenwerke слід писати разом. Чому заводи моторні? А тому, чому на емблемі компанії прописався синьо-білий відблиск авіаційного пропелера – компанія починала у 1913-му з того, що продукували двигуни для літаків.

Після програшу у Першої світової війни Німеччині було заборонено виробництво літаків та іншої техніки подвійного призначення, тож BMW перейшла на виробництво сільськогосподарської техніки, предметів домашнього вжитку та інших дрібниць. Але з часом країни-переможці почали закривати очі на відродження германського машинобудування: 1923 року було випущено перший мотоцикл BMW, у 1924-му пішли в серію авіаційні двигуни BMW, 1928 року BMW придбала автомобільний завод в Айзенаху… - ну а далі ви знаєте.

Mercedes

Грубо кажучи, спочатку всі "Мерседеси" були "Даймлерами". Але один шановний громадянин на ім’я Еміль Еллінек, офіційний представник компанії Daimler у курортному регіоні Франції – на Лазурному узбережжі. Для розширення збуту автомобілів він заснував гоночну команду під назвою "Мерседес" - на ім'я своєї 11-річної доньки.

"Мерседесами" Еллінек називав і гоночні боліди своєї команди – доведені ним Daimler Phönix: Mercedes I, Mercedes II. А з часом дилер почав вимагати від Г. Даймлера такої назви і для товарних машин – замість Daimler. Компанії-виробнику ця ідея не дуже сподобалась, тож Еллінек заради нового імені пообіцяв викупити цілу партію машин, яку на його вимогу також допрацювали на спортивний лад. Так 1901 року з’явився перший Mercedes – модель 35 PS. Який дійсно мав спортивний вигляд: низьке шасі, широка колія, рівний капот, нахилена назад рульова колонка. Модель добре продавалася, тож ім'я Mercedes закріпилося за усіма цивільними машинами виробництва Daimler.

Opel

Спочатку Opel був швейною машинкою, і це не було смішно, адже станом на 1862 рік це був один з найдосконаліших промислових виробів, що випускався масовими тиражами. Майже за 25 років Адам Опель почав виробництво велосипедів, а у 1899-му Опель обрав для бізнесу ще один передовий технічний продукт – автомобіль. Виробництво машин почалося під маркою Opel-Lutzmann, але буквально за рік партнерство з Lutzmann розпалося. Потім був такий же період співпраці з французьким автовиробником Darracq S.A. І врешті решт у 1902-му світ побачив модель 10/12PS власної розробки Opel – відповідно, під "чистим" брендом, без будь-яких додатків.

Volkswagen

Схоже, назва Volkswagen – "Народний автомобіль" народилася трохи раніше самого автомобіля. Точніше, бюджетна чотиримісна машина була об’явлена загальнодоступною і народною ще 1933 року, на етапі проголошення замовлення на створення відповідної конструкції. Тоді ж автомобіль почали називати Volks-Wagen. Проте, перші роки випуску перший "Фольксваген" існував не тільки як VW38/39, а також під назвою Kdf-Wagen.

Головний завод компанії, закладений на початку 1938 року у Вольфсбурзі (до перейменування - Фаллерслебен), 16 вересня того ж року разом з фірмою був перейменований на Volkswagenwerk GmbH. Таким чином марка була офіційно затверджена.

Коротко

Мабуть, це трохи несподівано, але 100 – 150 років тому у суспільстві діяли ті самі закони маркетингу та економіки, що й тепер. Тому і етимологія назв провідних автомобільних брендів світу (не побоїмося цього слова) така різноманітна: тут і навмисне вигадані слова, і красиве жіноче ім’я, і чиєсь прізвище з давньою репутацією і навіть абревіатура – суха і невиразна, але з романтично-героїчним минулим. Але найголовніше тут навіть не самі назви, не літери і семантика, а те інтелектуальне надбання, що накопичилося за ними протягом багатьох десятків років.