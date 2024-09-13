Как рождались названия самых известных немецких авто: несколько интересных историй

Что означают названия марок немецких автомобилей, многие из их пользователей наверняка знают. Однако интересно другое: как они родились – неужели пунктуальные немцы конструировали имена машин так же тщательно, как и свои механизмы?

Audi

Дело было в 1910 году. Основатель новой автомобильной компании Август Хорьх однажды вечером собрался с партнерами, чтобы придумать название для своей фирмы. Говорят, подсказку дал мальчик – сын одного из компаньонов Хорьха, зубрившего латынь в соседней комнате. Предприниматели громко обсуждали свои проблемы в гостиной. Школьник все слышал и в какой-то момент вслух перевел на латынь фразу, в пылу дискуссии произнесенную кем-то из взрослых: "Выслушайте и другую сторону!" Первое слово прозвучало как Audiatur – и бизнесмены поняли, что только что был озвучен латинский перевод немецкого horch – слушай! В повелительном падеже это выглядело как Audi. "А почему бы нет?" – посмотрели друг на друга партнеры.

BMW

Здесь все просто: BMW – это аббревиатура названия Bayerische Motoren Werke AG (от нем. - "Баварские моторные заводы"), хотя и говорят, что по правилам академического немецкого языка Motorenwerke следует писать вместе. Почему заводы проворны? А потому, почему на эмблеме компании прописался сине-белый отсвет авиационного пропеллера – компания начинала в 1913-м с того, что продуцировали двигатели для самолетов.

После проигрыша в Первой мировой войне Германии было запрещено производство самолетов и другой техники двойного назначения, поэтому BMW перешла на производство сельскохозяйственной техники, предметов домашнего обихода и других мелочей. Но со временем страны-победители начали закрывать глаза на возрождение германского машиностроения: в 1923 году был выпущен первый мотоцикл BMW, в 1924 году пошли в серию авиационные двигатели BMW, в 1928 году BMW приобрела автомобильный завод в Айзенахе… - ну а дальше вы знаете.

Mercedes

Грубо говоря, поначалу все "Мерседесы" были "Даймлерами". Но один уважаемый гражданин по имени Эмиль Эллинек, официальный представитель компании Daimler в курортном регионе Франции – на Лазурном побережье. Для расширения сбыта автомобилей он основал гоночную команду под названием "Мерседес" – по имени своей 11-летней дочери.

"Мерседесами" Эллинек называл и гоночные болиды своей команды – доказанные им Daimler Phönix: Mercedes I, Mercedes II. А со временем дилер потребовал от Г. Даймлера такого названия и для товарных машин вместо Daimler. Компании-производителю эта идея не очень понравилась, и Эллинек ради нового имени пообещал выкупить целую партию машин, которую по его требованию также доработали на спортивный лад. Так, в 1901 году появился первый Mercedes – модель 35 PS. Который действительно имел спортивный вид: низкое шасси, широкий путь, ровный капот, наклоненная назад рулевая колонка. Модель хорошо продавалась, поэтому имя Mercedes закрепилось за всеми гражданскими машинами производства Daimler.

Opel

Первоначально Opel был швейной машинкой, и это не было смешно, ведь по состоянию на 1862 год это было одно из самых совершенных промышленных изделий, выпускаемое массовыми тиражами. Почти через 25 лет Адам Опель начал производство велосипедов, а в 1899 году Опель выбрал для бизнеса еще один передовой технический продукт – автомобиль. Производство машин началось под маркой Opel-Lutzmann, но буквально через год партнерство с Lutzmann распалось. Затем был такой же период сотрудничества с французским автопроизводителем Darracq SA. И в конце концов в 1902-м мир увидел модель 10/12PS собственной разработки Opel – соответственно, под "чистым" брендом, без каких-либо приложений.

Volkswagen

Похоже, название Volkswagen – "Народный автомобиль" родилось чуть раньше самого автомобиля. Точнее, бюджетная четырехместная машина была объявлена общедоступной и народной еще в 1933 году, на этапе объявления заказа на создание соответствующей конструкции. Тогда же автомобиль стали называть Volks-Wagen. Однако первые годы выпуска первый "Фольксваген" существовал не только как VW38/39, а также под названием KDF-Wagen.

Главный завод компании, заложенный в начале 1938 года в Вольфсбурге (до переименования Фаллерслебен), 16 сентября того же года вместе с фирмой был переименован в Volkswagenwerk GmbH. Таким образом, марка была официально утверждена.

Кратко

По-видимому, это несколько неожиданно, но 100 – 150 лет назад в обществе действовали те же законы маркетинга и экономики, что и сейчас. Поэтому и этимология названий ведущих автомобильных брендов мира (не побоимся этого слова) так разнообразна: здесь и умышленно вымышленные слова, и красивое женское имя, и чья фамилия с давней репутацией и даже аббревиатура – сухая и невнятная, но с романтично-героическим прошлым. . Но самое главное здесь даже не сами названия, не буквы и семантика, а то интеллектуальное достояние, которое накопилось за ними на протяжении многих десятков лет.