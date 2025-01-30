Як народився бренд "Запорожець": згадуємо історію авто

Ім’я для нової моделі нового для тієї країни класу підібрали не відразу – спочатку в назві були і інші літери, і інші цифри, і взагалі інша географія. Але перш ніж на межі 1950-60-х хтось почав створювати ім’я для нового автомобіля, довго і непросто створювали саму машину.

Як народився ЗАЗ-965

Концепцію масового компактного автомобіля, який би вільно продавався і був би доступним за ціною більшості родин, намацували кілька років. З одного боку, правителі хотіли дати народу щось подешевше, а з іншого, геть дешеве не могло бути міцним і довговічним – а це теж було важливо, адже всі розуміли, що за радянської економіки проблеми із запчастинами і сервісом обов’язково будуть. Важливу роль також грала якість і кількість автошляхів, на яких не могли експлуатуватись дуже поширені найдешевші автомобільчики європейського типу – мікроавтомобілі BMW Isetta, Messerschmitt KR175, Zundapp Janus.

Чому "Запорожець" не змогли "зідрати"

Занадто тендітними виявилися і більшість прямих конкурентів майбутнього "Запорожця". Їх закупили у Європі цілий автопарк і ретельно протестували у вітчизняних умовах силами випробувачів і науковців інституту НАМІ. Італійські Fiat-500 та Fiat-600, британський Austin Mini, німецький Lloyd LP600 тощо продемонстрували свою неспроможність. Маленькі 8 – 10–дюймові колеса застрягали в снігу і калюжах, примітивна короткохідна підвіска не витримувала ям, а легкі і стильні кузови тріскалися від навантажень і по швах, і "по живому".

Також у закордонних аналогів нашого "горбатого" був надто тісний салон, а ресурсу немічних двигунців мотоциклетного типу вистачало тільки на кілька десятків тис. км пробігу. Одне слово, гідних прототипів для копіювання чи бодай наслідування ані європейський, ані тим більше американський автопром запропонувати не змогли. Довелося конструювати щось своє.

Як створили "Запорожця"

Спочатку машину проектували силами конструкторів заводу МЗМА та науково-дослідного інституту НАМІ. Але до остаточного зовнішнього вигляду і конструкції проект довели вже в Україні, в щойно створеному КБ молодого Запорізького автомобільного заводу. Саме тоді, у 1959 році, стало остаточно зрозумілим, що новий автомобіль буде українським, бо випускати його будуть у м. Запоріжжя.

Перш за все, "Запорожця" зробили більшим за найближчого з європейських аналогів – італійського Fiat-600. Наприклад, салон "горбатого" вийшов на 50 мм ширшим і на 10 мм довшим, колеса зробили на дюйм більшими, ходову – з повноцінною підвіскою на важелях і торсіонах, а не на поперечній ресорі, що дозволило підвищити її ресурс та облегшити кузов.

Попри те, що ЗАЗ-965 вважався машиною найдешевшого класу, в його конструкції не було жодного бюджетного рішення – все було міцним і добротним, із запасом ремонтопридатності і потужності. Та ще й з нетиповими для того часу атрибутами комфорту. Автономний опалювач, вікна, що опускаються, кватирки-вітровики, протисонячні козирки, електричні склоочищувачі були вже "у базі"!

Коротко

Коли автомобіль був вже затверджений до виробництва, у 1959-му році, він отримав офіційне ім’я - "Запорожець", причому назва писалася на передку саме українською, з м’яким знаком. А свого остаточного вигляду ЗАЗ-965 отримав 18 липня 1960-го, коли відбулася найголовніша презентація в його житті. Але про це ми розповімо наступного разу.