Как родился бренд "Запорожец": вспоминаем историю авто

Имя для новой модели нового для той страны класса подобрали не сразу - сначала в названии были и другие буквы, и другие цифры, и вообще другая география. Но прежде чем на рубеже 1950-60-х кто-то начал создавать имя для нового автомобиля, долго и непросто создавали саму машину.

Как родился ЗАЗ-965

Концепцию массового компактного автомобиля, который бы свободно продавался и был бы доступен по цене большинству семей, нащупывали несколько лет. С одной стороны, правители хотели дать народу что-то подешевле, а с другой, совсем дешевое не могло быть прочным и долговечным - а это тоже было важно, ведь все понимали, что при советской экономике проблемы с запчастями и сервисом обязательно будут. Важную роль также играло качество и количество автодорог, на которых не могли эксплуатироваться очень распространенные дешевые автомобильчики европейского типа - микроавтомобили BMW Isetta, Messerschmitt KR175, Zundapp Janus.

Почему "Запорожец" не смогли "содрать"

Слишком хрупкими оказались и большинство прямых конкурентов будущего "Запорожца". Их закупили в Европе целый автопарк и тщательно протестировали в отечественных условиях силами испытателей и ученых института НАМИ. Итальянские Fiat-500 и Fiat-600, британский Austin Mini, немецкий Lloyd LP600 и т.д. продемонстрировали свою несостоятельность. Маленькие 8 - 10-дюймовые колеса застревали в снегу и лужах, примитивная короткоходная подвеска не выдерживала ям, а легкие и стильные кузова трескались от нагрузок и по швам, и "по живому".

Также у зарубежных аналогов нашего "горбатого" был слишком тесный салон, а ресурса немощных движков мотоциклетного типа хватало только на несколько десятков тыс. км пробега. Словом, достойных прототипов для копирования или хотя бы подражания ни европейский, ни тем более американский автопром предложить не смогли. Пришлось конструировать что-то свое.

Как создали "Запорожца"

Сначала машину проектировали силами конструкторов завода МЗМА и научно-исследовательского института НАМИ. Но до окончательного внешнего вида и конструкции проект довели уже в Украине, в только что созданном КБ молодого Запорожского автомобильного завода. Именно тогда, в 1959 году, стало окончательно ясно, что новый автомобиль будет украинским, потому что выпускать его будут в г. Запорожье.

Прежде всего, "Запорожца" сделали больше ближайшего из европейских аналогов - итальянского Fiat-600. Например, салон "горбатого" получился на 50 мм шире и на 10 мм длиннее, колеса сделали на дюйм больше, ходовую - с полноценной подвеской на рычагах и торсионах, а не на поперечной рессоре, что позволило повысить ее ресурс и облегчить кузов.

Несмотря на то, что ЗАЗ-965 считался машиной самого дешевого класса, в его конструкции не было ни одного бюджетного решения - все было прочным и добротным, с запасом ремонтопригодности и мощности. Да еще и с нетипичными для того времени атрибутами комфорта. Автономный отопитель, опускающиеся окна, форточки-ветровики, противосолнечные козырьки, электрические стеклоочистители были уже "в базе"!

Коротко

Когда автомобиль был уже утвержден к производству, в 1959-м году, он получил официальное имя - "Запорожець", причем название писалось на передке именно на украинском, с мягким знаком. А свой окончательный вид ЗАЗ-965 получил 18 июля 1960-го, когда состоялась самая главная презентация в его жизни. Но об этом мы расскажем в следующий раз.