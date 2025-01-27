Як наприкінці березня: у Києві зафіксовані перші температурні рекорди у 2025 році

За даними синоптиків, максимальна температура повітря досягла 7,4 градусів, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 4,7 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4 градусів, а кліматичну норму - на 9,7 градусів.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня", - йдеться в повідомленні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні – 13 та липні – 14.

Нагадаємо, метеорологічна зима прийшла в Київ на п’ять днів раніше норми - 24 листопада. Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.