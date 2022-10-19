Як направити захисників на лікування за кордон: уряд оновив алгоритм дій

Кабінет міністрів оновив порядок направлення українських захисників до закладів охорони здоров'я за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Транспортування військових, які потребують лікування, до державного кордону організовує МОЗ за сприяння Міноборони, МВС та Адміністрації Держприкордонслужби. Після перетину державного кордону транспортування до закладів охорони здоров’я іноземних держав здійснюється за сприяння МЗС та МОЗ.

Так, військовий може відправитися на лікування за кордон за наявності:

Нагадаємо, раніше уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.

Кабмін також дозволив виїзд за кордон морякам і представникам авіаційної галузі.

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