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Як направити захисників на лікування за кордон: уряд оновив алгоритм дій

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Середа 19 жовтня 2022 09:35
Як направити захисників на лікування за кордон: уряд оновив алгоритм дій Фото: уряд оновив порядок направлення захисників на лікування за кордон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів оновив порядок направлення українських захисників до закладів охорони здоров'я за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Так, військовий може відправитися на лікування за кордон за наявності:

  • висновку про необхідність направлення на лікування за кордон;
  • повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій Європейської Комісії про готовність конкретної країни - члена ЄС на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я прийняти бійця на лікування.

Транспортування військових, які потребують лікування, до державного кордону організовує МОЗ за сприяння Міноборони, МВС та Адміністрації Держприкордонслужби. Після перетину державного кордону транспортування до закладів охорони здоров’я іноземних держав здійснюється за сприяння МЗС та МОЗ.

Нагадаємо, раніше уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.

Кабмін також дозволив виїзд за кордон морякам і представникам авіаційної галузі.

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