Як написати мотиваційний лист для успішного вступу: корисні поради абітурієнтам

Мотиваційний лист - це можливість у письмовій формі розповісти про себе, свої досягнення та цілі. І хоча його написання для вступу в Україні не дуже популярна вимога, час від часу залежно від закладу освіти абітурієнтам все ж потрібно це робити.
РБК-Україна розповідає, як написати мотиваційний лист, щоб успішно здобувати освіту.
Кожен заклад освіти може індивідуально виставляти певні вимоги до написання, проте загальні правила підпорядковуються діловому стилю письма:
Мотиваційний лист має таку структуру:
Так звана "шапка" складається з обов'язкових елементів:
У кожній із частин ви ніби відповідаєте на певне запитання, таким чином знайомлячи приймальну комісію з собою.
В основній частині ваше запитання - "хто я?" Розкажіть у цьому блоці про здобутки в навчанні, пов'язані з обраною освітньою програмою, володіння іноземними мовами, участь у позашкільній роботі.
Наступний блок - "Чому я обираю саме цей університет та професію?" Зазначте сильні сторони університету, які прийшлися вам до вподоби, аспекти професії, за якими ви її обрали.
Як написати мотиваційний лист, який приведе до успіху (фото: Freepik)
Далі відповідаємо на запитання "Як я можу бути корисним для університету або професії?" Опишіть свої ідеї та плани на час навчання в університеті. Тут можна також розповісти про загальні плани на майбутнє, роботу та самореалізацію.
У кінці листа поясніть, чому комісія повинна обрати саме вас. Можливо, ваші цінності збігаються із цінностями університету? Чи ви знаєте, як підсилити університет та як він допоможе зробити це вам? У цьому блоці потрібно виразити свою мотивацію на повну.
Не забудьте також про підсумок на два-три речення. Підтвердьте готовність навчатися і вкажіть на впевненість у правильному.
Раніше ми ділилися порадами для батьків та школярів, як вибрати університет.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Освіторія, osvita.ua.
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