Как написать мотивационное письмо для успешного поступления: полезные советы абитуриентам

Требования к написанию письма

Каждое учебное заведение может индивидуально выдвигать определенные требования к написанию, однако общие правила подчиняются деловому стилю письма:

содержание должно быть лаконичным. Краткое изложение мыслей и использование наименьшего количества слов сэкономит время человека, который будет читать ваше письмо.

значение имеют только важные детали, факты, цифры

четкая структура упростит прочтение письма. Для упрощения чтения желательно разбивать текст на абзацы, каждый из которых выражает только одно мнение.

не пропускайте эмоции. У письма не должно быть эмоционального оттенка, нужно стремиться к сдержанности, рассудительности, серьезности, практичности.

простота в изложении позволит быстро понять содержание

не допускайте орфографических и стилистических ошибок

Структура письма

Мотивационное письмо имеет следующую структуру:

"шапка"

основная часть

заключение

благодарность

подпись

Так называемая "шапка" состоит из обязательных элементов:

сведения об адресате (название ЗВО и ФИО лица, которому адресуется письмо) и адресанту (т. е. ваши ФИО, электронный и фактический адрес, номер телефона). Указывайте это в правом верхнем углу.

уважительное обращение. Выделите полужирным шрифтом и/или курсивом и выровняйте по центру.

во введении изложите цель и причину написания письма. Объясните, почему вы выбрали именно этот университет, и как обучение будет способствовать вашему развитию и росту.

В каждой из частей вы отвечаете на определенный вопрос, таким образом знакомя приемную комиссию с собой.

В основной части ваш вопрос - "кто я?" Расскажите в этом блоке о достижениях в обучении, связанных с выбранной образовательной программой, владении иностранными языками, участии во внешкольной работе.

Следующий блок - "Почему я выбираю именно этот университет и профессию?" Укажите сильные стороны университета, которые пришлись вам по душе, аспекты профессии, по которым вы ее выбрали.

Как написать мотивационное письмо, которое приведет к успеху (фото: Freepik)

Далее отвечаем на вопрос "Как я могу быть полезным для университета или профессии?" Опишите ваши идеи и планы на время обучения в университете. Здесь можно также рассказать об общих планах, работе и самореализации.

В конце письма объясните, почему комиссия должна выбрать именно вас. Может быть, ваши ценности совпадают с ценностями университета? Знаете ли вы, как усилить университет и как он поможет вам сделать это? В этом блоке нужно выразить свою мотивацию во всю.

Не забудьте также об заключении на два-три предложения. Подтвердите готовность учиться и укажите на уверенность в правильном.

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