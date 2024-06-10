Как написать мотивационное письмо для успешного поступления: полезные советы абитуриентам

Мотивационное письмо - это возможность в письменной форме рассказать о себе, своих достижениях и целях. И хотя его написание для поступления в Украине не очень популярное требование, время от времени в зависимости от учебного заведения абитуриентам все же нужно это делать.
РБК-Украина рассказывает, как написать мотивационное письмо, чтобы успешно получать образование.
Каждое учебное заведение может индивидуально выдвигать определенные требования к написанию, однако общие правила подчиняются деловому стилю письма:
Мотивационное письмо имеет следующую структуру:
Так называемая "шапка" состоит из обязательных элементов:
В каждой из частей вы отвечаете на определенный вопрос, таким образом знакомя приемную комиссию с собой.
В основной части ваш вопрос - "кто я?" Расскажите в этом блоке о достижениях в обучении, связанных с выбранной образовательной программой, владении иностранными языками, участии во внешкольной работе.
Следующий блок - "Почему я выбираю именно этот университет и профессию?" Укажите сильные стороны университета, которые пришлись вам по душе, аспекты профессии, по которым вы ее выбрали.
Как написать мотивационное письмо, которое приведет к успеху (фото: Freepik)
Далее отвечаем на вопрос "Как я могу быть полезным для университета или профессии?" Опишите ваши идеи и планы на время обучения в университете. Здесь можно также рассказать об общих планах, работе и самореализации.
В конце письма объясните, почему комиссия должна выбрать именно вас. Может быть, ваши ценности совпадают с ценностями университета? Знаете ли вы, как усилить университет и как он поможет вам сделать это? В этом блоке нужно выразить свою мотивацию во всю.
Не забудьте также об заключении на два-три предложения. Подтвердите готовность учиться и укажите на уверенность в правильном.
Раньше мы делились советами для родителей и школьников, как выбрать университет.
При написании материала использовались источники: "Освіторія", osvita.ua.
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