Як Мудрик асистом не врятував "Челсі" від поразки "Манчестер Юнайтед": відео

Англія, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Челсі" – 2:1

Голи: Мактоміней, 19,69 – Палмер, 45

Манкуніанці могли забити в дебюті – столичні хлопці сфолили проти Антоні у власному штрафному майданчику та "привезли" пенальті. Утім, Фернандеш із позначки переграти Санчеса не зумів. У відповідь вилетів в атаку Мудрик, але в ближньому куті не пробив Онану.

А на 19-й хвилині МЮ таки відкрив рахунок. Це Мактоміней центрі карної зони "Челсі" опинився на підбиранні та в два дотики відправив м'яч у сітку воріт гостей. Голкіпер цього разу був безсилим.

Лондонці відігралися перед перервою. Мудрик отримав передачу на межі другої та третьої третин поля і віддав передачу вперед на Палмера. Той підлаштував м'яч під ліву ногу та в боротьбі з оборонцем холоднокровно покотив повз воротаря в нижній кут.

Однак, у другому таймі "Юнайтед" зумів вирвати перемогу. Три очки для "червоних дияволів" вирвав той же Мактоміней. Гарначо з кута штрафного навісив на дальню стійку, куди влетів шотландець і головою вгатив м'яч у сітку – 2:1 у підсумку.

Мудрик провів на полі 77 хвилин і був замінений Броєю. У паралельних поєдинках зіграли ще два українці. Ілля Забарний провів усі 90 хвилин за "Борнмут" проти "Крістал Пелас" (2:0), а Єгор Ярмолюк покинув поле після першої половини протистояння "Брентфорда" з "Брайтоном" (1:2).