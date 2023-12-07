Как Мудрик ассистом не спас "Челси" от поражения "Манчестер Юнайтед": видео

Англия, Премьер-лига, 15-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:1

Голы: Мактоминай, 19,69 – Палмер, 45

Манкунианцы могли забить в дебюте – столичные ребята сфолили против Антони в собственной штрафной и "привезли" пенальти. Впрочем, Фернандеш с отметки переиграть Санчеса не смог. В ответ вылетел в атаку Мудрик, но в ближнем углу не пробил Онану.

А на 19-й минуте МЮ все же открыл счет. Это Мактоминай в центре площадки "Челси" оказался на подборе и в два касания отправил мяч в сетку ворот гостей. Голкипер в этот раз был бессилен.

Лондонцы отыгрались перед перерывом. Мудрик получил передачу на границе второй и третьей третей поля и отдал передачу вперед на Палмера. Тот подработал мяч под левую ногу и в борьбе с защитником хладнокровно покатил мимо вратаря в нижний угол.

Однако во втором тайме "Юнайтед" сумел вырвать победу. Три очка для "красных дьяволов" вырвал тот же Мактоминай. Гарначо с угла штрафной навесил на дальнюю штангу, куда влетел шотландец и головой вколотил мяч в сетку – 2:1 в итоге.

Мудрик провел на поле 77 минут и был заменен Броей. В параллельных поединках сыграли еще два украинца. Илья Забарный провел все 90 минут за "Борнмут" против "Кристал Пэлас" (2:0), а Егор Ярмолюк покинул поле после первой половины противостояния "Брентфорда" с "Брайтоном" (1:2).