Как могут наказывать водителей за просроченную аптечку или огнетушитель: ответ юриста
За просроченные аптечки или неисправные огнетушители водителей собственных автомобилей и перевозчиков, предоставляющих услуги гражданам, могут наказать штрафами.
РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, сколько именно придется заплатить за такие нарушения.
Какие штрафы грозят водителям с просроченными аптечками или неисправными огнетушителями
По словам эксперта, Правилами дорожного движения (ПДД) предусмотрено, что водитель транспортного средства должен иметь при себе:
- аптечку
- огнетушитель
- знак аварийной остановки
Нарушение этого правила - управления или эксплуатации транспортного средства - может повлечь административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - в виде штрафа в размере 340 грн.
В то же время отсутствие в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, повлечет административную ответственность, установленную частью 2 статьи 121 КУоАП - в виде штрафа в размере 680 грн.
При этом повторное такое нарушение в течение года влечет за собой:
- или наложение штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) - с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев
- или административный арест сроком от 5 до 10 суток
Кому жаловаться из-за отсутствия аптечки в автобусе
Напомним, ранее мы рассказывали, что обязательность наличия в транспортном средстве (ТС) медицинской аптечки - с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена - предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета министров №1306 от 10 октября 2001 года.
При нарушении перевозчиком Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, с жалобой можно обратиться в орган Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).
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