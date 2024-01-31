Як можна поєднувати роботу і отримання виплат у Німеччині: пояснення юриста

Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців у Європі й готується їх інтегрувати на ринок праці. Водночас країна надає щедру соціальну підтримку українцям нарівні з німецькими громадянами.
Як можна поєднувати роботу і отримання соціальної допомоги у Німеччині, в коментарі РБК-Україна пояснив молодший юрист Stron Legal Services Ілля Буцький.
У Німеччині Федеральне агентство зайнятості (нім. Bundesagentur für Arbeit) допомагає людям знайти роботу та надає консультації з усіх пов’язаних з цим питань, зазначає юрист.
Також існують місцеві агентства з працевлаштування (нім. Agentur für Arbeit). Їх можна знайти в багатьох містах. Якщо виникають запитання, можна звернутися до найближчого місцевого агентства з працевлаштування. Там нададуть інформацію, враховуючи кваліфікацію та професійний досвід людини, які заходи можуть бути найбільш корисними для того, щоб допомогти їй знайти відповідну роботу.
"За загальним правилом, у випадку, коли ви знаходите роботу, ви втрачаєте можливість отримувати пільги. Але є декілька варіантів, коли Ви можете працювати і не втратити отримання виплат соціальної допомоги", – звертає увагу Ілля Буцький.
Не втратити соціальну допомогу можна за умови часткової зайнятості. Наприклад, центр зайнятості може продовжити оплачувати житло, медичне страхування, шкільне харчування, збережуться інші пільги – наприклад, придбання проїзного. Але при нарахуванні допомоги з безробіття будуть враховані доходи від часткової зайнятості.
Українським біженцям у Німеччині, крім повної зайнятості, доступні ще два види роботи, зазначає юрист.
"Як працівник із неповною зайнятістю ви застраховані від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у системі обов’язкового страхування від нещасних випадків. Однак на вас не поширюється система обов’язкового медичного страхування, система страхування довгострокового догляду чи система страхування на випадок безробіття", – звертає увагу Ілля Буцький.
Працівники, які мають так звану "міні-роботу", як правило, підлягають пенсійному страхуванню, сплачуючи пенсійні внески в розмірі 3,6 % їхньої зарплати (13,6%, якщо вони працюють у приватному господарстві). При цьому є можливість подати заяву про звільнення від обов’язкового пенсійного страхування.
"З точки зору трудового законодавства, ви маєте такі самі права, як і ті, хто працює повний робочий день. Наприклад, ви маєте право на встановлену законодавством мінімальну заробітну плату, оплачувану щорічну відпустку та продовження виплати заробітної плати у разі хвороби та у святкові дні, а також додаткові виплати по вагітності та пологах", – пояснює фахівець.
"Ви також маєте право на повну допомогу в галузі охорони здоров’я, довгострокового догляду, страхування на випадок безробіття та пенсійного страхування відповідно до вашої зарплати", – додає юрист.
На сайті Міністерства фінансів України у зв’язку з численними запитами платників податків стосовно податкового резидентства та оподаткування доходів українських громадян, які тимчасово перебувають за кордоном у період дії в Україні воєнного стану, був опублікований перелік анкет із країнами, де є відповіді на можливі питання стосовно оподаткування за кордоном, зазначає Ілля Буцький.
"Якщо особа має місце проживання в Німеччині, тоді на неї поширюються вимоги щодо необмеженого податкового зобов'язання (тобто вона вважається платником податків-резидентом). Її дохід від роботи за наймом підлягає оподаткуванню в Німеччині", – зазначає він.
Водночас, якщо відповідно до двосторонньої Угоди про уникнення подвійного оподаткування особа є резидентом України, її дохід від роботи за наймом оподатковується лише в Україні як країні резидентства незалежно від того, чи дохід отримано з німецького чи іноземного джерела, за винятком випадків, коли робота виконується в Німеччині.
"Таким чином, офіційні доходи з дистанційної роботи в Україні потрібно декларувати тільки у випадку, якщо особа є платником податків-резидентом, або резидентом Німеччини", – зауважує юрист.
Нагадаємо, ми розповідали, які вакансії та зарплату пропонують українським біженцям у Німеччині. Уряд країни офіційно заявив про зміну курсу щодо працевлаштування українців – більше не вимагатимуть високого знання німецької мови.
Також ми писали, що з початку війни інтеграційні курси у Німеччині успішно завершили менше половини українців, яким дали таке право.
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