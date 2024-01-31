Как можно совмещать работу и получение выплат в Германии: объяснение юриста

Сохраняются ли льготы при трудоустройстве

В Германии Федеральное агентство занятости (нем. Bundesagentur für Arbeit) помогает людям найти работу и предоставляет консультации по всем связанным с этим вопросам, отмечает юрист.

Также существуют местные агентства по трудоустройству (нем. Agentur für Arbeit). Их можно найти во многих городах. Если возникают вопросы, можно обратиться в ближайшее местное агентство по трудоустройству. Там предоставят информацию, учитывая квалификацию и профессиональный опыт человека, какие меры могут быть наиболее полезны для того, чтобы помочь ему найти соответствующую работу.



"По общему правилу, в случае, когда вы находите работу, вы теряете возможность получать льготы. Но есть несколько вариантов, когда Вы можете работать и не потерять получение выплат социальной помощи", – обращает внимание Илья Буцкий.

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)

Какая работа позволяет сохранить социальную помощь от государства

Не потерять социальную помощь можно при частичной занятости. К примеру, центр занятости может продолжить оплачивать жилье, медицинское страхование, школьное питание, сохранятся другие льготы – например, приобретение проездного. Но при начислении пособия по безработице будут учтены доходы от частичной занятости.

Украинским беженцам в Германии кроме полной занятости доступны еще два вида работы, отмечает юрист.

"Мини-работа" (Mini-job), неполная занятость – человек получает регулярное месячное вознаграждение за свой труд, не превышающее 538 евро. Или если занятость ограничена 3 месяцами или 70 рабочими днями в год и месячное вознаграждение превышает 538 евро.

"Как работник с неполной занятостью вы застрахованы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в системе обязательного страхования от несчастных случаев. Однако на вас не распространяется система обязательного медицинского страхования, система страхования долгосрочного ухода или система страхования на случай безработицы", – обращает внимание Илья Буцкий.

Работники, имеющие так называемую мини-работу, как правило, подлежат пенсионному страхованию, уплачивая пенсионные взносы в размере 3,6% их зарплаты (13,6%, если они работают в частном хозяйстве). При этом есть возможность подать заявление об освобождении от обязательного пенсионного страхования.

"С точки зрения трудового законодательства, вы имеете такие же права, как и те, кто работает полный рабочий день. Например, вы имеете право на установленную законодательством минимальную заработную плату, оплачиваемый ежегодный отпуск и продление выплаты заработной платы в случае болезни и в праздничные дни, а также дополнительные выплаты по беременности и родам", – объясняет специалист.

средняя занятость (Midi-job) – это трудовые отношения, где средняя месячная заработная плата составляет от 538,01 до 2000 евро. Отличие от неполной занятости состоит в том, что работники и работодатели платят обязательные взносы на медицинское страхование и страхование долгосрочного ухода, на случай безработицы и пенсионное страхование. Но эти выплаты меньше, чем у работников, работающих полный рабочий день.

"Вы также имеете право на полную помощь в области здравоохранения, долгосрочного ухода, страхования на случай безработицы и пенсионного страхования в соответствии с вашей зарплатой", – добавляет юрист.

Фото: Ярмарка вакансий в Германии (gettyimages.com)

Нужно ли декларировать доходы от дистанционной работы в Украине при получении социальных выплат в Германии

На сайте Министерства финансов Украины в связи с многочисленными запросами налогоплательщиков относительно налогового резидентства и налогообложения доходов украинских граждан, временно пребывающих за границей в период действия в Украине военного положения, был опубликован перечень анкет со странами, где есть ответы на возможные вопросы по налогообложению за границей, отмечает Илья Буцкий.



"Если лицо имеет место жительства в Германии, тогда на него распространяются требования относительно неограниченного налогового обязательства (он считается налогоплательщиком-резидентом). Его доход от работы по найму подлежит налогообложению в Германии", – отмечает он.



В то же время, если в соответствии с двусторонним Соглашением об избежании двойного налогообложения лицо является резидентом Украины, его доход от работы по найму облагается налогом только в Украине как стране резидентства независимо от того, доход получен из немецкого или иностранного источника, за исключением случаев, когда работа выполняется в Германии.



"Таким образом, официальные доходы от дистанционной работы в Украине нужно декларировать только в случае, если лицо является налогоплательщиком-резидентом, или резидентом Германии", – отмечает юрист.