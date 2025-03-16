Як можна оскаржити рішення ВЛК і в які строки: пояснення Мін'юсту

Військово-лікарська комісія (ВЛК) здійснює оцінку стану здоров'я військовослужбовців - визначає їхню придатність до несення служби. Водночас українським законодавством передбачена можливість оскарження рішень ВЛК.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
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У міністерстві нагадали, що пройти військово-лікарську комісію важливо у таких ситуаціях:
Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна впродовж 12 місяців із моменту проведення медичного огляду.
Уточнюється, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.
Згідно з інформацією Міністерства юстиції, направлення на медичний огляд військовослужбовців в Україні проводиться:
При цьому на військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК, подаються:
Крім того, на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв (одержаних у період проходження ними військової служби) подаються оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).
В цілому існує два способи оскарження ВЛК: позасудовий та судовий.
У межах досудового порядку:
Тим часом постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.
"Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного зв'язку захворювання тощо", - пояснили українцям.
У межах судового порядку (в суді) оскарження рішень ВЛК здійснюється в порядку адміністративного судочинства.
Строки для оскарження є такими:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні стартувала реформа військово-лікарських комісій, яка передбачає оформлення постанов ВЛК в електронному вигляді.
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