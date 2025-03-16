Як можна оскаржити рішення ВЛК і в які строки: пояснення Мін'юсту

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Навіщо проходити ВЛК і скільки діє висновок комісії

У міністерстві нагадали, що пройти військово-лікарську комісію важливо у таких ситуаціях:

для отримання відпустки для лікування - якщо за рішенням лікарів у цьому є потреба (рекомендувати відпустку для лікування може виключно ВЛК);

для поєднання поранення (травми, контузії, каліцтва) з умовами отримання поранення - на підставі Довідки про обставини травми (наприклад, поранення пов'язане із захистом Батьківщини);

для визначення подальшого ступеню придатності до проходження служби;

для того, щоб зафіксувати діагнози, які має людина станом на сьогодні.

Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна впродовж 12 місяців із моменту проведення медичного огляду.

Уточнюється, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.

Хто може направити військового на ВЛК і що для цього потрібно

Згідно з інформацією Міністерства юстиції, направлення на медичний огляд військовослужбовців в Україні проводиться:

прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК;

керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

начальниками (керівниками) закладів охорони здоров'я за місцем лікування, органів військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних сил України;

органами прокуратури;

слідчим;

судом.

При цьому на військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК, подаються:

направлення;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток);

фотокартка 3х4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією;

медична характеристика.

Крім того, на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв (одержаних у період проходження ними військової служби) подаються оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).

Як можна оскаржити рішення ВЛК і в які строки

В цілому існує два способи оскарження ВЛК: позасудовий та судовий.

У межах досудового порядку:

скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП;

постанови, прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії - ЦВЛК, ВЛК регіону);

постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК (або у судовому порядку).

Тим часом постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

"Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного зв'язку захворювання тощо", - пояснили українцям.

У межах судового порядку (в суді) оскарження рішень ВЛК здійснюється в порядку адміністративного судочинства.

Строки для оскарження є такими: