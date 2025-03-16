Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки: объяснение Минюста

Военно-врачебная комиссия (ВВК) осуществляет оценку состояния здоровья военнослужащих - определяет их пригодность к несению службы. В то же время украинским законодательством предусмотрена возможность обжалования решений ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
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В министерстве напомнили, что пройти военно-врачебную комиссию важно в таких ситуациях:
Постановление ВВК о степени годности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра.
Уточняется, что постановления ВВК в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.
Согласно информации Министерства юстиции, направление на медицинский осмотр военнослужащих в Украине проводится:
При этом на военнослужащих, которые направляются на медицинский осмотр ВВК, подаются:
Кроме того, на лиц, которые направляются на осмотр по поводу ранений, травм, контузий, увечий (полученных в период прохождения ими военной службы) подаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).
В целом существует два способа обжалования ВВК: внесудебный и судебный.
В рамках досудебного порядка:
При этом постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.
"Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК в установлении причинной связи заболевания и т.д.", - объяснили украинцам.
В рамках судебного порядка (в суде) обжалование решений ВВК осуществляется в порядке административного судопроизводства.
Сроки для обжалования являются следующими:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений ВВК в электронном виде.
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