Як можна буде отримати відстрочку через "Резерв+": пояснення Міноборони

Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"

Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку "Резерв+" вже у листопаді. Проте спочатку вони будуть доступні не для всіх.

Як розповіли у Міноборони, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.

Першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

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